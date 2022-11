Ob an der Rezeption, im Service oder im Eventmanagement: Die Mitarbeit in einem Hotel ist vielschichtig und abwechslungsreich. Beim Talents Weekend am 21. und 22. Januar im Schlosshotel Kronberg können Jugendliche reinschnuppern in das facettenreiche Berufsfeld der Hotellerie.

Abwechslungsreich und faszinierend, das ist die Hotelbranche. Kaum ein Arbeitstag gleicht dem Nächsten, vor allem nicht in einem Fünf-Sterne-Luxushotel wie dem Schlosshotel Kronberg. Um Jugendlichen, die sich für das Hotelfach oder die Arbeit in einer professionellen Küche interessieren, einen Einblick in diesen Berufszweig zu ermöglichen, lädt das Schlosshotel Kronberg am 21. und 22. Januar 2023 zum Talents Weekend. „Die Hotelbranche ist unglaublich vielseitig und spiegelt den jeweiligen Zeitgeist einer Gesellschaft in allen Facetten wider“, betont Dominik Ritz, General Manager im Schlosshotel Kronberg. „In diesem Sinne freuen wir uns besonders, jungen Menschen mit dem Talents Weekend einen Berufseinstieg zu ermöglichen.“Das Veranstaltungswochenende richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und deren Eltern. Mit einem breitgefächerten Programm sollen die Teilnehmenden Wichtiges rund um das Hotelfach erfahren, Einblick hinter die Kulissen bekommen, selbst im Tagesgeschäft mit anpacken und erfahren wie es ist, Gast zu sein. „Wir wollen unseren Nachwuchskräften hervorragende Bedingungen für einen gelungen Start in diese Branche bieten“, sagt Quality, Training und Talent Development Managerin Jennifer Rohsmann.Los geht es am Anreisetag mit einer Gesprächsrunde, bei der die einzelnen Berufe im Hotel vorgestellt werden. Während die Eltern anschließen von Historikern durch das Haus geführt werden und mehr über seine Geschichte erfahren, kann der Nachwuchs an verschiedenen Stationen im Hotel selbst mit anpacken. Beim anschließenden gemeinsamen Drei-Gänge-Menü wird das Dessert von den Jugendlichen serviert. Am nächsten Tag besteht die Möglichkeit, Einzelgespräche mit Ansprechpartnerinnen und -partnern des Hotels zu führen.