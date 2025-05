Rudolf-Achenbach-Preis

Dennis Straubmüller ist Deutschlands bester Nachwuchskoch

Am Dienstag, den 13. Mai, stieg das große Finale des Nachwuchskochwettbewerbs im Rahmen des Rudolf-Achenbach-Preises in den Naxos Hallen in Frankfurt. Dennis Straubmüller aus dem Posthotel Alexander Herrmann erkochte sich den Sieg.

Julius Opatz / 15. Mai 2025, 10.00 Uhr

„Mit einem Sieg habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet“, sagt Deutschlands frisch gekürter bester Nachwuchskoch Dennis Straubmüller bescheiden. Im Rahmen des Rudolf-Achenbach-Preises vom Verband der Köche Deutschlands hat er sich am 13. Mai unter sechs Finalistinnen und Finalisten mit seinem Drei-Gang-Menü behaupten können. Der 24-jährige Auszubildende absolviert zur Zeit sein zweites Lehrjahr im Posthotel Alexander Herrmann im oberfränkischen Wirsberg. Moritz Range aus dem Baiersbronner Hotel Traube Tonbach erkochte sich den zweiten Platz und David Stadler vom Brenners Park-Hotel & Spa in Baden Baden belegte Platz drei.



Rudolf-Achenbach-Preis: Förderpreis für Nachwuchstalente



Seit nunmehr 50 Jahren existiert der traditionsreichste Nachwuchswettbewerb für Köchinnen und Köche in Ausbildung bereits. Der Verband der Köche Deutschlands e.V. und die Achenbach Delikatessen Manufaktur fördern jährlich mit der Auszeichnung junge Talente, in diesem Jahr zum ersten Mal auch aus dem zweiten und dritten Lehrjahr. Nachdem die Köchinnen und Köche die Bewerbungsphase und die Vorentscheide bestritten haben, wird im Finale erst einmal das theoretische Wissen der Teilnehmenden getestet. Die Praxis wurde dann am zweiten Tag geprüft, in diesem Jahr mit der Zubereitung eines Drei-Gänge-Menüs samt löffelgroßem Fingerfood innerhalb von sechs Stunden.



Auf engstem Raum, in stylischen Foodtrucks in der Naxos Halle im Frankfurter Ostend, kochten die Finalistinnen und Finalisten mit jeweils zwei vorgegebenen Zutaten pro Gang, im Hauptgang beispielsweise waren Kaninchen und Rote Beete Pflichtzutaten. Eine Jury schaute ihnen dabei zunächst über die Schulter und bewertete am Ende die Leistungen. Unter ihnen waren auch Marvin Böhm aus dem The Ritz-Carlton Wolfsburg, Hans-Peter Achenbach, Geschäftsleitung der Achenbach Delikatessen-Manufaktur und Bernd Zehner, Caterer und Content Creator. Bei der Siegerehrung durften sich die Gewinner über Gutscheine für Fortbildungen freuen, Straubmüller als Sieger im Wert von 4000 Euro.