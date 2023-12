Jahresrückblick

Florine Wine Bar

„Glücklich trinken, glücklich essen und eine gute Zeit haben“

Text: Lisa Veitenhansl / Foto: (v.l.) Mimi, Krystian und Sebastian Bandzimiera © liv

Florine Wine Bar ist das Betreiber-Trio seit Ende November einmal wöchentlich im Retablo in Sachsenhausen zu Gast. In Zukunft sollen Bar-Abende und Weindinner auch in anderen Locations stattfinden.