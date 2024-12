Geschenk-Tipp

Das Frankfurter Gastronomiequartett 2025 vereint Kartenspiel und Gutscheine für 32 Gastronomiebetriebe mit Spenden für zwei soziale Organisationen in Frankfurt.

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, könnte jetzt hellhörig werden. Das Frankfurter Gastronomiequartett 2025 ist die ideale Geschenkidee für alle Genießer. Im Quartett sind 32 Karten für beliebte Gastronomiebetriebe der Mainmetropole enthalten. In namenhaften Lokalitäten wie dem Leuchtendroter, Longboardi’s, Seefeld, Tonka und Tischlein deck dich, erhält man exklusive Vorteile wie Freigetränke, 2-für-1-Aktionen oder kostenlose Extras zum Essen. Die Gutscheine können im gesamten Jahr 2025 eingelöst werden.Mit dem Ziel, Entertainment und Genuss mit sozialem Engagement zu verknüpfen, wurde das Spiel von den Service Clubs Ladies’ Circle 36 Frankfurt, Round Table 8, Round Table 90 Frankfurt, Old Tablers 888 Frankfurt am Main und Old Tablers 180 Kronberg entwickelt. Der Erlös wird vollständig und in gleichen Anteilen an das FeM Mädchen*haus und das Netzwerk Frühe Hilfen Frankfurt am Main gespendet. Im vergangenen Jahr konnten so mehr als 12 000 Euro für die Hilfsorganisationen gesammelt werden.Das Gastronomiequartett ist aktuell für 10 Euro online , bei den Buchhandlungen Ypsilon, Buch & Wein und Buchplatz, sowie dem SinnGut Concept Store erhältlich. Außerdem können Interessierte das Quartett auch bei den teilnehmenden Gastronomien wie Bader's Fisch Deli, Korks, Mainlust, Nox und Ca Phe, Oi kaufen.