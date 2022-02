Nach bestandener Prüfung am Samstag, 5. Februar, bekamen sieben Kandidatinnen und Kandidaten ihren Meisterbrief. Die frisch gebackenen Küchen- und Restaurantmeisterinnen und -meister absolvierten das Weiterbildungsprogramm der Genussakademie Professional.

Am 5. Februar war es wieder soweit: In der Saalburgschule in Usingen fanden die Prüfungen zu den Küchen- und Restaurantmeisterinnen und -meistern statt. Vier Köchinnen und Köche sowie drei Restaurantfachleute dürfen sich nach einer bestandenen theoretischen und praktischen Prüfung nun über ihren Meisterbrief freuen. Alle Prüflinge absolvierten erfolgreich das Weiterbildungsprogramm der Genussakademie Professional.Unter den Absolventen sind dieses Mal Melanie Schnadt (ehemals Leuchtendroter) , Laura Pfeffer (Edeka Vogelsberg), Paul Tisch (Döhler GmbH, Darmstadt), Christoph Meier (Emma's Steakhaus, Hanau) , Vanessa Garricks (GCC Heidenheim), Pia Dittrich-Gram (Landhotel zur Alten Post, Lohr am Main) und André Steiger (Steiger Hotels, Sächsische Schweiz). Erika Eidukeviciute (Uwe & Uli - Zuhause bei uns, Usingen) hat bereits die praktische Prüfung zur Küchenmeisterin bestanden, muss aber noch eine Theorieprüfung absolvieren.Die Genussakademie Professional bietet berufsbegleitende Weiterbildungskurse an. Ins Leben gerufen wurde sie durch die Genussakademie Frankfurt, die seit 2007 Kochkurse für Hobbyköchinnen und -köche sowie verschiedene Tastings anbietet. Über eine Kursdauer von neun bis 14 Monaten lernen die angehenden Küchen- und Restaurantmeisterinnen und -meister von erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern aus der Branche und werden professionell auf die Meisterprüfung der IHK-Handelskammer vorbereitet.