Chef’s Night im Stanley

Die Chef’s Night geht in die siebte Runde. Pünktlich zur Frankfurter Buchmesse ist die italo-amerikanische Köchin und Kochbuchautorin Katie Parla zu Gast im Stanley und serviert „Essen der italienischen Inseln“.

Essen wie bei Nonna, das verspricht Katie Parla. Die italienisch-stämmige Food-Journalistin, Kochbuchautorin und Köchin ist am 21. Oktober für ein kulinarisches Gastspiel im Stanley. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse stellt sie im Rahmen der siebten Chef’s Night ihr neues Buch, „Food of the Italian Islands”, vor – inklusive Kostproben aus dem Rezeptfundus des auf süditalienische Küche fokussierten Kochbuches.Als Vorspeise wird es „sfincione“ geben, eine Focaccia-ähnliche, sizilianische Pizzavariante mit Tomatensauce, Zwiebeln, Tomaten und Oliven. Außerdem gibt es sizilianische Caponata, mit süßsauren Auberginen, Sellerie, Kapern und Oliven. Hinzu kommen sizilianische Streetfood-Klassiker wie Arancine al Ragù, frittierte und gefüllte Reiskroketten, sowie ausgewählte Fischgerichte wie Sarde a Beccafico.Danach beginnt die „Pasta-Party“ mit insgesamt drei verschiedenen Pasta-Gerichten. Darunter unter anderem Culurgiones con Burro e Salvia, Kartoffel-Käse-Knödel mit Butter, Salbei und kandierten Orangenschalen. Das Dessert führt mit Torta Caprese, einem mehlfreien Schokoladenkuchen mit Mandeln, kulinarisch auf die Insel Capri.