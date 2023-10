Benefiz-Konzert im Restaurant

Schlemmen, lauschen, spenden. Das MoMo Café in Friedrichsdorf lädt zum Be­ne­fiz­kon­zert am 20. Oktober mit nepalesischer Fusionküche und „Bamboo Evergreens“ mit Tony Clark und Chris Aupperle an Piano und japanischer Bambusflöte.

„Himalaya-Super-Food“ – so bezeichnen Tony und Rakhi Clark das Angebot im MoMo Café. Seit Mai betreibt das Paar das kleine Café in Friedrichsdorf mit nepalesischer Fusion-Küche. Zusammen mit dem befreundeten Jazzpianisten Chris Aupperle laden die Clarks nun zum Benefizkonzert am 20. Oktober im MoMo. Als gebürtige Nepalesin reist Rakhi Clark mindestens einmal im Jahr in ihre Heimat, weshalb sie um die Situation vor Ort weiß. So kam es auch, dass das Paar im Anschluss an das verheerende Erdbeben in der Himalaya-Region im Jahr 2015 den gemeinnützigen Verein Sathi – Friends for Nepal e.V. gründete, mit dem unter anderem ein Waisenhau, Schulen und anderen Institutionen in Nepal unterstützt werden.Foto: Rakhi Clark in Nepal © Tony ClarkMit dem Benefizkonzert im MoMo Café möchten die Clarks die Opfer des zerstörerischen Erdbebens Anfang Oktober unterstützen. Neben nepalesischer Fusion-Küche können sich die Gäste auf eine musikalische Kollaboration freuen. Unter dem Titel „Bamboo Evergreens“ haben Tony Clark und der Frankfurter Jazzpianisten Chris Aupperle ein buntes musikalisches Programm in petto. Begleitend zum Piano, wird Clark die Shakuhachi spielen, eine japanische Bambusflöte, mit der er bereits Europaweit aufgetreten ist. Meist sind die Klänge des Instruments in der japanischen klassischen Musik zu finden, im MoMo Café soll es anders werden. „Von Filmmusik wie Game of Thrones, schmalzigen Melodien, Elvis Presley bis Frank Sinatra kann alles dabei sein“, erklärt Clark.Der Eintritt ist frei, wer möchte darf aber vor Ort etwas spenden.