Alte Wurzeln, neue Krone: Die Traditionsgaststätte Zum Grünen Baum am Neu-Isenburger Marktplatz hat nach langem Umbau wiedereröffnet. In modernem Ambiente treffen nun hessische Klassiker auf vegetarische und vegane Gerichte.

Im Zum Grünen Baum am Marktplatz in der Neu-Isenburger Altstadt ist endlich wieder ordentlich was los. Zur Neueröffnung des Traditionslokals am 23. Februar konnte sich Inhaberin Monika Schwebel über ein volles Haus freue: „Es fühlt sich sehr gut an, dass endlich die Gäste hier sind.“ Nach jahrelangem Leerstand übernahm die ehemalige Betreiberin des Frankfurter Hauses am Neu-Isenburger Stadtrand 2019 das Zum Grünen Baum. Seitdem wurde die Gaststätte kernsaniert und erstrahlt nun auf drei Etagen in neuem Glanz.Ab sofort hat das modernisierte Traditionshaus wochen- und samstags durchgehend von 12 bis 23 und sonntags bis 22 Uhr geöffnet. Warme Speisen bereitet Küchenchef Daniel Groß ab 14:30 Uhr ebenfalls durchgehend zu. Zur Eröffnung gab es mit Flammkuchen, Handkäse-Tatar, veganem Couscous-Salat und Rindfleisch-Sandwiches mit Grüne-Soße-Kräutern bereits einen Vorgeschmack auf die neue Karte, auf der hessische Klassiker sowie vegetarische und vegane Gerichte zu finden sind.Wie bereits im Frankfurter Haus können die Gäste im Zum Grünen Baum auch private Veranstaltungen aller Art buchen. Die Gaststätte selbst bietet zudem eigene Events zu bestimmten Anlässen, wie Ostersonntag, Mutter- und Vatertag oder dem 1. Mai an. Weitere Infos gibt es im Eventkalender auf der Website des Zum Grünen Baum Probierteller zur Eröffnung. © Lisa Veitenhansl