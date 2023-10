World Kitchen eröffnet im ehemaligen Flemings Apartmenthotel. Das gemeinnützige kulinarische Kulturprojekt ist eine Zusammenarbeit der Initiative Über den Tellerrand Frankfurt e.V. und dem Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Frankfurt (ASB).

Kochen, Kultur und die berufliche Zukunft

Unterstützung aus der Frankfurter Gastro-Szene

Essen verbindet. Dieses Verständnis bildet die Grundlage für ein gemeinsames Projekt der Initiative Über den Tellerrand e.V. und des Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Frankfurt (ASB): World Kitchen heißt die Kooperation, die am vergangenen Mittwoch in der ehemaligen Cafeteria des Flemings Apartmenthotels in der Seilerstraße eröffnete. Hinter dem Namen verbirgt sich ein kulinarisch wie kultureller Begegnungsort für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung.„Als wir vor acht Jahren Über den Tellerrand gegründet haben, haben wir uns genau solche Projekte vorgestellt“, erklärt Kerstin Karsten, die zweite Vorsitzende der Initiative Über den Tellerrand e.V. während der Eröffnungsrede. „Wir haben alle eins gemeinsam, wir sind Menschen, die sich für andere Menschen interessieren. Das trägt klar zur Demokratie in Frankfurt und Deutschland bei.“ Anfangs noch als fester Standort für eine Gastronomie geplant, dient das World Kitchen nun als sicherer Ort für interkulturelle und integrative Arbeit. Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Kochen und Essen.„Gemeinsam kochen kann man auch ohne fließend Deutsch zu sprechen“, sagt auch Thomas Müffke, Bereichsleiter des ASB Frankfurt. Neben dem gemeinsamen Kochen wären auch andere Projekte vorstellbar, erklären die Verantwortlichen, etwas ein kulturelles oder auch musikalisches Programm sowie Workshops. Wichtig sei, die Macherinnen und Macher – gemeint sind die Ehrenamtlichen im Team, bestehend aus Menschen mit und ohne Fluchthintergrund – entscheiden selbst, in welche Richtung es geht.Durch die Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Frankfurter Gastroszene und durch diverse Qualifizierungsangebote soll das World Kitchen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zudem berufliche Perspektiven eröffnen, was auch Thomas Müller-Witte, Geschäftsführer ASB Frankfurt, in seinem Grußwort besonders betonte.Zu den Unterstützerinnen und Unterstützern aus der Szene gehören unter anderem Simon Horn (Frankfurter Neue Küche) und Radu Rosetti. Im November bekommt die World Kitchen zudem Besuch von einem Weiterbildungsteam der Gastro-Akademie des Über den Tellerrand Teams Münchens.Einer der Leiter des Projekts, der 36 -jährige Ahmad Wehdi, selbst vor zehn Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gekommen und seit acht Jahren beim ASB, ist überzeugt von dem Projekt und erklärt: „Es ist einfach eine tolle Gelegenheit und eine tolle Chance direkten Kontakt mit den Menschen in der Nachbarschaft zu bekommen. Man kann sich auszutauschen, Freunde finden und zu Hause fühlen oder auch berufliche Perspektiven finden.“Mehr Infos zum World Kitchen und Über den Tellerrand e.V. sowie den Arbeiter-Samariter-Bund.