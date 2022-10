Neueröffnung im Westend

Nach fünf Jahren im Oeder Weg schließt Gregor Bernd das Liebesdienste Wine & More und zieht mit einem neuen Vinothek-Konzept in die Bockenheimer Landstraße. Gregor’s Boutique Vinothek soll noch dieses Jahr eröffnen.

Zeit für einen Tapetenwechsel. Fünf Jahre lang, seit 2017, betrieb Gregor Bernd die Vinothek Liebesdienste Wine & More im Oeder Weg. Seit Mitte September ist nun Schluss im Nordend. Doch keine Sorge: „In die Bockenheimer Landstraße habe ich eine sehr schöne Location gefunden, die etwas größer ist und eine Terrasse hat“, erklärt Bernd, der tief in dem Umbauten für Gregor’s Boutique Vinothek steckt.Als gelernter Winzer und studierter Önologe ist Bernd seit rund 20 Jahren in der Weinbranche tätig. Während den vergangenen fünf Jahren habe er nicht nur das Ladenkonzept im Oeder Weg weiterentwickelt und Erfahrungen gesammelt, sondern auch einen persönlichen Draht zu vielen seiner Kundinnen und Kunden aufgebaut. „Das macht mich glücklich, wenn ich höre, dass ich komplett ihren Geschmack getroffen habe“, sagt Bernd. Dieses Persönliche ist Bernd wichtig und sei auch der Grund dafür, dass sein neuer Laden seinen Namen tragen wird.Der Fokus des Weinsortiments wird im Gregor’s auf kleinen europäischen Weingütern liegen. „Das sind dann meistens kleine Familienbetriebe oder Freunde, die den Weinbau mit absoluter Passion betreiben“, betont Bernd. Besonders das Handwerk und der Bezug zur Natur stünden in diesen Betrieben im Fokus. Die meisten Weine in Gregor’s Sortiment kommen aus Italien und Frankreich, wohin Bern immer wieder Weinreisen unternimmt, um die Winzerinnen und Winzer persönlich kennenzulernen und ihre Philosophie zu verstehen. „Mir ist Name, Rang und Renommee überhaupt nicht wichtig bei der Auswahl der Weine. Bei mir geht es rein um die Qualität“, erklärt Bernd.Die 200 qm2 Fläche im neuen Gregor’s sollen nicht nur für den Verkauf genutzt werden, sondern auch die Möglichkeit bieten, vor Ort das ein oder andere Glas zu trinken. „Beides findet zusammen statt und macht die Atmosphäre der Vinotheke aus“, betont Bernd. In Zukunft wolle er zudem zwei oder drei Mal pro Jahr kreative Events anbieten und seiner Kundschaft so Weine abseits des Mainstreams näherbringen.Gregor’s Boutique Vinothek soll noch dieses Jahr eröffnen. Ein Datum gäbe es jedoch noch nicht, so Bernd. Bis es so weit ist, gibt es alle Neuigkeiten und Infos auf dem Instagram-Profil von Gregor's