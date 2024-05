Neueröffnung im Bahnhofsviertel

Im Bahnhofsviertel haben sich die Freunde und Quereinsteiger Aziz Bouhaddouz und Mouhcine Achouri ihren Traum vom eigenen Burgerladen erfüllt. Mit Broski Burger bringen die zwei nun den aktuellen Smashburger-Hype in die Münchener Straße.

Info

Broski Burger, Bahnhofsviertel, Münchener Straße 43, 0176/61814294, Mo-Sa 11-22 Uhr, So 13-22 Uhr, www.broskiburger.de

Bruder, Brudi oder Bro war einmal, heute sagt man Broski! Gute Kumpel oder eben Broski sind auch die Gründer des gleichnamigen Burger-Ladens in der Münchener Straße, Aziz Bouhaddouz und Mouhcine Achouri. Wo zuvor noch bei der Bäckerei Heidinger Brot, Brötchen und Stückchen über die Theke gingen, stehen nun Smashburger auf dem Programm. Die ursprünglich aus den USA stammende Burgervariante, bei der die Pattys auf der Grillplatz „gesmasht“, also „zerdrückt“ werden, erfährt derzeit eine regelrechten Hype Der Traum vom gemeinsamen Laden hätte sie schon länger beschäftigte, erklären die beiden Freunde. Dabei gestalteten sich ihre Lebenswege zuvor recht verschieden. Während Bouhaddouz zuletzt als Profifußballer und unter anderem zeitweise für die marokkanische Nationalmannschaft tätig war, betrieb Achouri zuvor einen Barber-Shop. Mit dem Ende von Bouhaddouz Fußballkarriere und dem Verkauf von Achouris Barber-Shop verfestigte sich die Idee, den Traum vom eigenen gastronomischen Betrieb in die Tat umzusetzen. Mehr als ein Jahr dauerte die Suche nach einem Standort.Genug Platz für alle, die verrückt sind nach Smashburgern. © Till TaubmannKulinarisch dreht sich im Broski alles um Smashburger, die in sieben Varianten zur Auswahl stehen. Neben klassischem Hamburger, Cheese Burger oder BBQ Burger, ist das Highlight der Broski Burger mit doppeltem Patty, Käse, Rinder-Bacon, karamellisierten Zwiebeln und hausgemachter Sauce. Eine vegetarische Option steht mit dem Falafel Burger mit Koriander, Aubergine, Minze, Tomaten, Gurken, Käse und Hummus auf der Speisekarte. Dass ihre Burger einschlagen werden, da sind sich die beiden Quereinsteiger sicher. Warum? Weil sie selbst Burger lieben, so die Broskis, und das würde man auch schmecken.