Im Bahnhofsviertel haben sich Elaine’s World und Funky-Mr.-Salvador-Gastronom Duran Özer für ein Pop-up zusammengetan: Neben Elaine’s Klassikern wie Kaffee und Bananenbrot stehen nun japanisches Gebäck, Matcha-Latte und herzhafter Lunch auf dem Programm.

Info

Elaine’s Room X The Lovely Mr. Sakamoto, Bahnhofsviertel, Neckarstraße 7, Mo-Fr 8-17 Uhr

15 Quadratmeter, Marmor und hohe Decken: Bei Elaine’s Room im Bahnhofsviertel hat sich das Gastro-Unternehmen Elaine’s World auf das Wesentliche konzentriert: Kaffee, Kuchen und Aperitivo. Seit Anfang Februar ist das kleine Café aus der Winterpause zurück und veranstaltet mit Gastronom Duran Özer das japanische Pop-up „The Lovely Mr. Sakamoto“.Özer betreibt im Nordend das Casual-Fine-Dining-Restaurant Funky Mr. Salvador. Die Kooperation mit Elaine’s World ist durch Özers langjährige Freundschaft mit den beiden Geschäftsführern Guy Lamaye und Luel Mulugeta entstanden. „Die Idee kam uns eines Abends gemeinsam bei Kushiya Ichikawa, einem Japaner in Bockenheim”, sagt Mulugeta. 2023 veranstaltete Özer bereits im Funky Mr. Salvador ein Pop-up angelehnt an das Konzept japanischer Gaststätten, der sogenannten Izakayas. In Elaine’s Room dreht sich jetzt alles um Matcha- und Miso-Cakes, Matcha-Latte und herzhafte Lunchoptionen, wie zum Beispiel Ramen. Zusätzlich gibt es weiterhin aber auch Kaffee und das aus den Elaine’s-Dependancen bekannte Bananenbrot.Aber wer ist eigentlich diese Mr. Sakamoto? Ryūichi Sakamoto war ein japanischer Musiker, Produzent, Schauspieler und Komponist von Filmmusik unter anderem für „The Revenant“. Seine Musik, eine Mischung aus japanischem Jazz, Neo-Klassik und Pop, ertönt beim Pop-up aus den Lautsprechern, während im eigentlich minimalistischen Raum Lampions, Bilder, Bücher und Super Nintendo für Japan-Flair sorgen. Özer will die japanische Kultur für die Gäste auf diese Weise erfahrbar machen – ganz ohne die lange Reise nach Tokio.