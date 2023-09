Eisdiele im Nordend

Unverhofft kommt oft: Eis Christina im Nordend wird schließen. Am 8. Oktober wird das Traditionseiscafé zum letzten Mal seine Türen öffnen. Ob es eine Pause oder für immer ist, lassen die Betreiber offen.

Schocknachricht für viele Frankfurter



Seit fast 50 Jahren eine Institution im Nordend

Manche Orte, Menschen und Geschäfte schreiben sich ein in die DNA einer Stadt. Eis Christina im Nordend ist so ein Ort. Generationen von Frankfurterinnen und Frankfurtern haben hier als Kinder Eis geschleckt, als Teenies opulente Eisbecher beim ersten Date geteilt und kehren auch als Erwachsene mit Kind und Kegel Jahr für Jahr wieder, um sich in der langen Schlange einzureihen, die sich hier bildet, sobald die Sonne scheint. Dementsprechend tief sitzt der Schock, nachdem Inhaber Corrado Spadotto und seine Frau Petra am Wochenende bekannt gaben, dass der Traditionsbetrieb nach fast 50 Jahren am 8. Oktober schließen wird.Die Gründe für die Schließung seien persönlicher Natur, erklärte Petra Spadotto gegenüber der. Sie und ihr Mann wollen nun ihre Rente genießen. In den sozialen Medien und auf ihrer Website sprechen sie jedoch nicht von einem Abschied für immer. „Geplant ist eine Pause, um dann evtl. Eis Christina an einem anderen Ort für Sie zu öffnen!“, heißt es dort. Ob vielleicht ihr Sohn den Betrieb weiterführen könnte, steht bisher allerdings noch nicht fest.Nach 48 Stunden wurde das Reel zur Schließung auf Instagram über 15 Tausend Mal geklickt und hat fast 600 Likes. Die Reaktionen der Kundinnen und Kunden überschlagen sich: Viele sind traurig einen solchen Traditionsbetrieb in Frankfurt zu verlieren. „Ein Stück Kindheit geht verloren“, schreibt eine Userin. „Nordend ohne Eis Christian geht nicht“, schreibt eine andere.Ursprünglich kommt Spadotto aus Venetien und lernte das Eismachen in Frankfurt. 1974 eröffnete er dann seine erste eigene Eisdiele in der Eckenheimer Landstraße 80 im Nordend. Damals noch unter dem Namen Eis Capri, benennt er sie nach der Geburt seiner Tochter in Eis Christina um. 2002 zog Eis Christina dann ein Haus weiter in die Nummer 78, wo mehr Platz ist und sie sich heute noch immer befindet. Bis zum letzten Tag versprechen die Spadottos „das beste Gelato“ für ihre Gäste zuzubereiten.Seit fast 50 Jahren im Nordend: Eis Christina © Dirk Ostermeier