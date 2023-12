Die Neueröffnung der Woche

baci baci: Küsschen und Naturwein im Nordend

Nur wenige Meter von seiner Weinhandlung Raum und Wein hat Betreiber Davide Emmanuele mit dem baci baci eine auf Naturwein spezialisierte Bar eröffnet. Neben der Bandbreite an Tropfen von Weingütern aus ganz Europa gibt es auch italienisches Bier und Drinks.