Die Neueröffnung der Woche

Die Frankfurter Restaurantkette Heidi und Paul hat im Junghof Plaza eine vierte Filiale eröffnet. Während im Restaurant konzeptuelles alles beim Alten bleibt, kommt am neuen Standort das angrenzende Café „Roots by Heidi und Paul“ dazu.

Ein paar Schritte vom Goehteplatz entfernt ist mit dem Junghof Plaza ein Gebäudekomplex aus Büros, einem Hotel sowie Bars und Restaurants entstanden. Nach der L’Osteria und dem bona’me hat sich Ende Dezember eine weitere Restaurantkette zum gastronomischen Angebot im 2020 fertiggestellten Junghof Plaza gesellt. Heidi und Paul heißt der neue Mitbewerber.2009 eröffneten die Inhaber des Frankfurter Gastrounternehmens Christian und Kristina Markov ihre erste Filiale in Eschborn. Mittlerweile sind drei weitere Standorte in Frankfurt dazugekommen. Während Heidi und Paul sich beim Konzept rund um Bio-Burger, Salate und Wraps im Alpenflair auch in der neuer Filiale treu bleiben, gibt es im Junghof Plaza eine Neuerung. Zusätzlich zum Restaurant gibt es dort nun das angrenzende Café „Roots by Heidi und Paul“.Für das Roots arbeiten Christian und Kristina Markov mit Yasmin Grasshoff zusammen. Kennengelernt haben sich die drei in einem weiteren Restaurantkonzept des Ehepaars, der mit vier Standorten im Rhein-Main-Gebiet vertretenen thailändischen Restaurantkette Thong Thai. „Wir haben uns in der Filiale in Eschborn kennengelernt. Damals war ich noch Gast“, erinnert sich Grasshoff. Das sei vor 17 Jahren gewesen. Danach entstand eine Freundschaft, die mit dem Roots jetzt zur Geschäftspartnerschaft wurde.Der Name „Roots“ bedeute so viel wie „Wurzeln“ oder „Ursprung“ und spiele auf das Konzept des Cafés an, sagt Grasshoff, denn das gesamt Sortiment sei zu gut 90 Prozent vegan. Es gibt unter anderem belegte Brote oder Brioche, Smoothie-Bowls, Quark mit Müsli oder wechselnde vegane Kuchen, wie Cheesecake, Chocolat-Tarte oder Dattelkuchen. Die Bohnen für den Kaffee stammen aus der Kaffeerösterei „W&S – Kaffee“ in Linsengericht und sollen demnächst auch im Roots verkauft werden.Anders als im angrenzenden Heidi und Paul ist das Cafékonzept auf das To-go-Geschäft ausgelegt. Zwar gibt es in dem vierzig Quadratmeter großen Laden auch Sitzmöglichkeiten und es können auch Plätze im Heidi und Paul genutzt werden, dennoch sei die Idee, dass sich die Gäste im Roots auf dem Weg zur Arbeit am Morgen oder in der Mittagspause etwas mitnehmen können, erklärt Grasshoff. Streng genommen ist auch das Roots-Konzept nicht ganz neu: Die erste Filiale hat bereist im November eröffnet, allerdings nicht in Frankfurt, sondern auf der indonesischen Insel Bali.Das Team des neuen Cafés © Roots by Heidi und Paul