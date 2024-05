Die Neueröffnung der Woche

Das Bunca ist seit neun Jahren fester Bestandteil der Frankfurter Café-Kultur in der Innenstadt. Vor vier Wochen hat Inhaber und Gründer Samson Habtom einen zweiten Standort auf der Berger Straße eröffnet.

Info

Bunca Roaster, Nordend, Berger Straße 52, Mo-So, 7.30-18 Uhr

Hinter Samson Habtom liegt fast ein Jahrzehnt erfolgreiche Café-Geschichte in Frankfurt. Im Bunca Human & Roaster in der Kirchnerstraße beschäftigt er mittlerweile 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit rund vier Wochen gibt es jetzt auch das Bunca-Café im Nordend auf der Berger Straße.„Bevor ich den ersten Laden eröffnet habe, bin ich zwei Jahre um die Welt gereist“, erklärt Habtom. Seine Leidenschaft für Kaffee wäre durch seine Mutter entstanden, die ihn durch die ostafrikanische Kaffeekultur aus Eritrea stark geprägt habe. Es folgten viele Reisen, die ihn zum Kaffeetesten sogar bis nach Australien führten. Neben den Reisen brachte er sich durch Kurse und Bücher das Barista-Handwerk selbst bei.Auch am neuen Standort liegt der Fokus auf der Qualität der Produkte. Mit Cookies, Kuchen, Muffins und dem Kaffee wird das bewährte Konzept der Stammfiliale fortgeführt. Die Bohnen für Letzteren sind selbstgeröstet, darunter der brasilianischer Kaffee Five mit schokoladig, nussigen und leicht fruchtigen Noten oder Bombora mit Karamell- und Kakao-Aromen.Samson Habtom vor seinem zweiten Bunca-Café © Till TaubmannDoch Habtom röstet nicht nur selbst, er steht auch mit den Kaffee-Farmern und Transportunternehmen in engem Austausch, um in den gesamten Prozessen involviert zu sein. Dieses Konzept will er demnächst in einem dritten Bunca-Café inklusive Backstube umsetzen. „Es war schon immer mein Ansporn gewesen, meine Leidenschaft für Kaffee an andere weiterzugeben“, betont er. Die Eröffnung der Dependance im Grüneburgweg plant Habtom für Juni.