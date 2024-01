Die Neueröffnung der Woche

Wo bis Oktober noch im Don Dario im Nordend authentisch peruanische Küche serviert wurde, dreht sich im Röstgrad nun alles um Kaffee. In Zukunft will Inhaber Youssef Bazra die Bohnen aus seiner eigenen Rösterei beziehen.

Kaffee von A bis Z

Info

Röstgrad, Nordend, Eckenheimer Landstraße 74, Di–Sa 8-18, So 9–18 Uhr, Mo Ruhetag

„Röstgrad soll für guten und qualitativ hochwertigen Kaffee stehen“, sagt Youssef Bazra. Mit seiner Partnerin Romina Bazra-Wolff hat er zuvor das peruanische Restaurant Don Dario in den gleichen Räumlichkeiten in der Eckenheimer Landstraße betrieben. Nach der Schließung Ende Oktober ist das Don Dario weiterhin als Catering aktiv, während Bazra das Konzept seines neuen Cafés voll und ganz um Kaffee ausrichtet.Im Mittelpunkt stehen zwei Röstungen, eine für Café Creme und eine für Espresso mit mild-fruchtigen Noten. Derzeit werden diese von zwei externen Röstereien nach den Wünschen von Bazra geröstet, in Zukunft soll dieser Schritt aber in einer eigenen Rösterei stattfinden. „Das war mir wichtig, weil dann kann ich mein Produkt von A bis Z nachvollziehen“, betont er. Neben den üblichen Kaffeespezialitäten stehen auch zwei „Latte Specials“ auf der Karte: Entweder mit dunkler oder weißer Schokolade oder mit Banane und Dattel.„Meine Leidenschaft für Kaffee ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass ich ihn selbst gerne trinke“, erklärt Bazra, der die Bohnenmischung auch für zu Hause verkauft. „Als ich dann das erste Mal Bohnen in meiner eigenen Verpackung in der Hand hatte, war etwas ganz Besonderes.“ In Zukunft will er dann auch Utensilien wie French Press, Tassen und Handfilter sowie eine weitere schokoladig-nussige Espressomischung vor Ort anbieten.Unter der Woche gibt es neben dem Kaffee mit Pistaziencreme gefüllte Croissants und Kuchen, die meisten davon vegan. Am Wochenende bietet Bazra zusätzlich Frühstück an. Neben zwei Sauerteigstullen mit Avocado und verschiedenen Toppings gibt es vier Msemen-Varianten. „Das kommt aus Marokko und ist eine Art Pfannenbrot, außen knusprig und innen weich“, erklärt er. Zu den verschieden gewürzt oder gefüllten Msemen serviert Bazra Spiegeleier, Oliven sowie herzhafte und süße Dips.