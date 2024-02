Die Neueröffnung der Woche

Von Espresso am Morgen bis zum Aperitif am Abend: Im neu eröffneten Paul and Tim im Europaviertel dreht sich alles um Kaffee, Wein und kleine Snacks von der Stulle bis zum Tartufo.

Paul and Tim, Gallus, Europa-Allee 147, Mo/Mi-Fr 8.30-17 Uhr, Sa-So 12-17 Uhr, Di Ruhetag



„Ich bin von Kulinarik getrieben und gehe gerne mit Geschmäckern um“, erklärt Tim Pauland, der zuvor im Einzelhandel tätig war und nun mit dem Café Paul and Tim im Europaviertel seinen ersten eigenen gastronomischen Betrieb eröffnet hat. Die Idee, sein eigenes Café zu betreiben, sei ihm seit über zehn Jahren im Kopf herumgegeistert, erklärt der 38-jährige Quereinsteiger.Seine Vorstellung sei dabei von Anfang an klar gewesen: Das Paul and Tim soll ein Nachbarschaftscafé sein. Gemütlich, niedrigschwellig und preiswert – „Mit Espresso an der Bar für 1,50 Euro, wie man es aus dem Italien-Urlaub kennt“. Abgesehen von klassischem Espresso und Co aus der Siebträgermaschine hat Pauland diverse andere Brühmethoden und wechselnde Kaffeesorten im Programm.Neben Kaffee liegt der Fokus zudem auf Wein. Auch hier werde das Sortiment wechseln. Immer verfügbar sei jedoch der Rosa Chardonnay vom Weingut George, einem jungen Weingut in Geisenheim im Rheingau. Für weitere Abwechslung sorgen Events und Tastings wie ein Wein-Tasting mit Winzer Markus Schneider am 3. Februar oder ein Whisky-Tasting am 16. Februar. Ergänzt wird das Getränkeangebot von verschiedenen Stullen, Croissants und eine Auswahl von Süßspeisen wie Tartufo, einer italienische Eisspezialität, die im Sommer dann auch auf der Terrasse neben dem Café genossen werden können.