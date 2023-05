Die Neueröffnung der Woche

Neu in der MyZeil: Tucano Coffee & Wine

Von Moldawien rund um den Globus. Neben Dependancen unter anderen in Dubai, und Nepal hat das aus der moldawischen Hauptstadt Chișinău stammende Gastro-Franchise Tucano Coffee & Wine nun in Frankfurt seine zweite Filiale in Deutschland eröffnet.

An der Westseite der MyZeil, gegenüber vom Thurn-und-Taxis-Palais, gibt es mit Tucano Coffee & Wine ein neues Café in der City. Das ursprünglich aus Moldawien stammende Franchise-Unternehmen hat nach Berlin seine zweite Deutschland-Filiale in Frankfurt eröffnet. Nach dem Erfolg in Moldawien expandierte das Franchise international unter anderem nach Nepal und Dubai. In Rumänien gilt die Kette bereits als eine der größten des Landes.



Das Angebot ist üppig und gleicht den Filialen anderorts. Neben diversen Tees, Smoothies, Milchshakes und natürlich Kaffee gibt es sowohl süße als auch herzhafte Speisen, darunter Thunfisch-Wraps, Bagel mit Lachs und Avocado oder eine Version mit Caprese. Ein Highlight sind laut Betreiber Andre Moraru die Cheesecake-Spezialitäten. Davon gibt es gleich drei Varianten: Cookie Cheesecake, Mango Cheesecake oder Salty Caramel Cheesecake. Doch das Herzstück der Karte sind und bleiben Kaffee und Wein. Die Weine kommen aus Süditalien und dem Westen Frankreichs aber auch aus Moldawien. Der Kaffee kommt dafür aus Brasilien und Äthiopien, Kenia oder auch Kolumbien.



Als Mitglieder der Speciality Coffee Association, einer mitgliederbasierten Nonprofit-Organisation, achte man bei Tucano Coffee & Wine besonders auf die hohe Produktqualität beim Kaffee, betont Moraru. Dabei liegt der Fokus auf der Einhaltung ökologisch sauberer Produktionsbedingungen. Es gibt strenge Bewertungskriterien vom Pflücken per Hand, zur Verarbeitung der Bohne bis zum Brühen des Kaffees. Die Organisation will eine faire und nachhaltige Industrie fördern und dabei einen genauen Blick auf die Kaffee-Wertschöpfungskette haben. Dabei soll der gegenseitige Nutzen gefördert und damit die gesamte Lieferkette positiv beeinflusst werden.



Eine Besonderheit der Frankfurter Filiale: Neben dem normalen Sitzbereich für Kaffeekränzchen und ausgiebige Unterhaltungen, gibt es einen separaten Workspace, wo man sich samt Laptop tief in das nächste Projekt stürzen kann. Demnächst ist auch eine Bestuhlung im Außenbereich geplant.



Tucano Coffee & Wine MyZeil, Innenstadt, Zeil 106, Mo-Mi 9-21 Uhr, Do-Sa 9-22 Uhr, So 12-18 Uhr