Die Neueröffnung der Woche

Auf Pizza folgt Pasta. Nach dem Erfolg von Pizza, Brudi! in der Leipziger Straße hat Inhaber Aydin Yaman auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine weitere Brudi-Location eröffnet: Pasta, Brudi!

Es gibt Dinge im Leben, die zusammengehören. Kaffee und Milch, Wein und Fisch aber eben auch Pizza und Pasta. Das weiß auch Aylin Yaman, der im Sommer 2021 mit Pizza, Brudi! in der Leipziger Straße eine der heute angesagtesten Pizzerien der Stadt eröffnete. Trotz der Beliebtheit von Yamans Pizza sei von Gästen eine Frage immer wieder gestellt worden, so Yaman: „Habt ihr auch Pasta?“. Die Antwort bis jetzt: Nein, und das soll auch so bleiben. Bei Pizza, Brudi! wolle man sich weiterhin rein auf Pizza konzentrieren.Doch Yaman, der direkt neben Pizza, Brudi! noch das Golden Café betreibt, hat sich den Wunsch seiner Gäste zu Herzen genommen. Als im vergangenen Jahr auf der anderen Straßenseiten, direkt gegenüber eine Ladenfläche frei wurde, nutze er die Gelegenheit und eröffnete eine aufwendige Renovierung später im Herbst diesen Jahres das Pendant zur Pizzeria: Pasta, Brudi!Aydin Yaman in seinem neuen Restaurant: Pasta, Brudi!. © Till Taubmann„Es ist nie alles perfekt aber wir versuchen, immer noch besser zu werden“, erklärt Yaman. Vorangegangen waren zahlreiche Tastings über mehrere Wochen, um die Speisen abzustimmen. Dabei rausgekommen ist eine Speisekarte voller Klassiker, wie Aglio e Olio Peperoncino oder Spaghetti Arrabbiata. Ein Highlight und Spezialität des Hauses ist die Pasta Provenzale, in Form von Tagliatelle mit getrockneten Tomaten, Kräutern und Fleisch von Hähnchenschenkeln, das dank langer Schmorzeit im Ofen besonders zart ist. Dazu kommen ein spezielles Angebot für Kinder sowie Salate und Desserts.Für Yaman war es keine Frage wo er seinen Pasta-Laden öffnen würde, sein Herz schlägt für Bockenheim. „Ich kenne gefühlt die Hälfte aller Leute hier und die Leute kennen mich“, sagt Yaman und unterstreicht: „Ich musste und ich wollte hier bleiben!“ Bereits 1984 betrieb sein Vater in den Räumen der heutigen Pizzeria einen Obst- und Gemüseladen. „Nach dem ersten Türken mit Gemüseladen auf der Leipziger Straße folgte ich als erster Türke mit einer Pizzeria in der Leipziger“, sagt Yaman und lacht.