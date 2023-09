Die Neueröffnung der Woche

Nach vielen Jahren als selbstständige Köchin hat Valentina Bedoya im Oeder Weg das lateinamerikanische Imbiss Enamor eröffnet. Im Mittelpunt steht ein Mix aus den Länderküchen Brasiliens, Argentiniens, Kolumbiens und Mexicos, denen sie einen modernes Makeover verpasst.

Von Südamerika in den Oeder Weg



Bedoyas traditionelle Fusionsküche

Enamor-Erlebnis für Zuhause

„Für mich ist lateinamerikanisches Essen nicht nur Geschmack, sondern auch das Gefühl, das wir vermitteln, denn Essen ist für uns alles“, sagt Valentina Bedoya. Im ehemaligen Laden von Plants & Cakes im Oeder Weg hat die gebürtige Kolumbianerin Ende Juli das Enamor eröffnet. Ihr Fokus liegt auf hausgemachter lateinamerikanischer Küche, in der sie die Aromen und Gerichte aus Kolumbien, Argentinien, Brasilien und Mexico vereint.Vor 11 Jahren kam Bedoya aus Südamerika, wo sie bereits als Köchin arbeitete, nach Deutschland und begann 2015, bei sich zu Hause Dinner-Events zu veranstalten. Dabei kochte sie nicht nur lateinamerikanische Gerichte, sondern servierte auch passende Getränke, lud Musikerinnen und Musiker ein und dekorierte entsprechend, erklärt Timea Ramirez, die das Branding von Enamor entwickelt hat. Im amerikanischen Konsulat in Frankfurt betrieb sie anschließend ein lateinamerikanisches Bistro und kocht seit 2021 im Latin Summer Garden der Genussakademie City.Aus diesem kennen die Gäste bereits ihren Küchenstil, den Bedoya nun auch In dem schmalen Laden mit großer Theke und Außenbereich im Oeder Weg fortsetzt. Hier dreht sich alles um „New Latin Cuisine“. Das bedeute, Bedoya koche zwar nach traditionellen Rezepten, mixe aber die Landesküchen Kolumbiens, Brasiliens, Argentiniens und Mexicos und gebe den Gerichten einen modernen Dreh. „Die Basis ist, wie die Omas in dem Land kochen, und danach besuche ich Märkte und auch Fine-Dining-Restaurants und lasse mich davon inspirieren“, erklärt Bedoya.Farbenfrohes Design im Enamor © livBei den Tacos, die es im Enamor mit Pulled Beef, Pulled Pork und vegan gibt, sei zum Beispiel die Zubereitung des Fleischs sehr traditionell. Die Zutatenkombinationen sind hingegen, wie beim „Birria“-Taco mit pickled Purpurkohl, Hirtenkäse, Caribbean Orange Chipotle Sauce, Neu-Interpretationen. Neben der Caribbean Orange Chipotle Sauce gibt es im Enamor zwei weitere hausgemachte Sauce: die Mexican Mole auf Basis im Ofen gerösteter Paprika, kolumbianischer Schokolade und über 20 verschiedenen Gewürzen und die frische Peruvian Green Sauce mit Limette und Koriander. Alle drei verkauft Bedoya auch zum Mitnehmen.Ein weiteres Highlight sind die Pan de Bono Waffeln. Angelehnt an das kolumbianische Brot aus Maismehl, Käse und Eiern macht Bedoya daraus Waffeln und kombiniert diese mit verschiedenen Toppings, zum Beispiel Guacamole, Guavenmarmelade oder Dulce de leche, Hirtenkäse und Kakao Nibs. Außerdem gibt es an Ceviche angelehnte Shrimp-Mangoviche, Empanadas und wechselnde Bowls.Pan de bono Waffel, Guacamole und Caribbean Orange Chipotle Sauce © livDa der Laden im Winter nicht viel Platz für Gäste bietet, plant das Enamor dann, den Fokus verstärkt auf das Take-away-Geschäft zu legen und bestimmte Gerichte eingefroren für zu Hause anzubieten. Die Zutaten für die Tacos soll es zudem in einer Box geben, mit der man den Klassiker selbst in der heimischen Küche zubereiten kann, inklusive Getränke und Spotify-Playlist. „Ich mag, dass ich mit den gefrorenen und den to-go-Gerichten dieses Erlebnis in das Zuhause der Leute bringen kann und dass die Leute das Gefühl haben, Valentina ist da“, betont Bedoya.