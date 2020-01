Bona’me eröffnet in der City

Die Kölner Kette Bona’me will mit türkischen und kurdischen Spezialitäten die Frankfurter in die Welt des Orients entführen. Die Filiale eröffnet Mitte 2021 in der Mainmetropole.

Nach der türkischen Kette Big Chefs eröffnet im kommenden Jahr ein weiteres Restaurant mit Fokus auf türkischen Speisen in der Frankfurter Innenstadt: Das Bona’me. Auf 850 qm entsteht das XXL-Restaurant mit 330 Sitzplätzen im Innenbereich und weiteren 100 Sitzplätzen auf der Terrasse im Junghof Plaza.



Die vier Geschwister Hüseyin, Munise, Yasemin und Ceyhun Dogan haben das erste Bona’me vor zehn Jahren im Kölner Rheinauhafen eröffnet. Zuvor betrieben sie das Restaurant Mimosa im kleinen Ort Bergheim. „Wir wollten weiter mit der Familie zusammenarbeiten und etwas größeres aufbauen, es war ein langer Prozess“, erklärt Yasemin Dogan. Mittlerweile gibt es weitere Bona’me-Filialen in Aachen, Dortmund, Hannover und Köln Deutz.

„Bis die erste Speisekarte fertig war, haben wir uns mindestens zehnmal gestritten, aber am Ende finden wir immer irgendwie zusammen“, sagt Yasemin lachend. Im Bona’me gibt es unter anderem dünn gerollte Fladenbrote mit verschiedenen Füllungen, Fleisch vom Grill und Meze. Auch Süßes in Form von Milchreis und Mandarinengebäck kann verputzt werden. „Bevor ein neues Gericht auf die Karte kommt, probiert es jeder und gibt seinen Senf dazu“ sagt Yasemin. Alle Gerichte sind helal.



Die Restaurants sind modern gestaltet und mit orientalischen Elementen dekoriert. An den Wänden hängen Gemälde der Familie Dogan. „Wir wollen zeigen wo wir herkommen, unsere Gäste sollen sich fühlen als seien sie bei uns im Wohnzimmer“, sagt Yasemin und ergänzt: „Wir sind eine klassische Migrantenfamilie, unser Vater kam in den 1960ern aus Anatolien. Er hatte es nicht immer leicht, aber wir sind sehr dankbar für unser Leben in Deutschland."



Die Räumlichkeiten im modernen Junghof Plaza in der Innenstadt haben ihren Preis. „Wir freuen uns auf Frankfurt und haben jetzt eine tolle Lage, aber an Miete zahlen wir fast das Doppelte im Vergleich zu unseren anderen Standorten“, erklärt Yasemin.



Das Bona’me-Konzept ähnelt dem Vapianos. Am Eingang bekommen die Gäste eine Chipkarte, auf ihr werden Gerichte und Getränke verbucht und am Ende bezahlt. Bestellt wird an den offenen Showküchen.



Bona’me, Innenstadt, Taunustor 1