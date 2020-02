Bar-Zuwachs im Bahnhofsviertel

Mit der Yaldy Bar bekommt die Frankfurter Szene ab Mitte März einen Neuzugang. Dahinter steckt ein bekanntes Gesicht aus der renommierten Kinly Bar – Barkeeper Michele Heinrich.

Die Kinly Bar wurde im Oktober 2019 vom Fachmagazin Mixology als beste Bar Deutschlands ausgezeichnet. Und auch in FRANKFURT GEHT AUS! 2020 führt sie die Liste der Szene-Bars auf Platz 1 an. Michele Heinrich stand dort fünf Jahre als Barchef hinter der Theke und möchte nun mit seinem Freund Andrei Lipan ein eigenes Projekt starten.



Mitte März eröffnen sie die Yaldy Bar auf der Moselstraße. Yaldy ist ein altes schottisches Wort für die Farbe gelb und namensgebend für die Goldammer, die das Logo der Bar ziert. Heinrich und Lipan wollen neben Wein und bestehenden Cocktail-Klassikern vor allem Eigenkreationen bieten. Welche Drinks es genau geben wird, möchte Michele Heinrich noch nicht verraten.



Zur Einrichtung sagt er: „Die Ausstattung der Bar soll zeitlos sein, wir setzen auf Holz, Marmor und Beton. Wir wollen außerdem Bilder befreundeter Künstler in das Design-Konzept integrieren.“ In der Yaldy Bar möchten Heinrich und Lipan ihre Gäste nicht nur mit Getränken versorgen, sondern auch mit Snacks à la Bistro Parisien. „Es soll eine Bar für jedermann werden“, erklärt Heinrich. Drinks werde es für 12 bis 14 Euro und Speisen für 10 bis 20 Euro geben.



Yaldy Bar, Bahnhofsviertel, Moselstraße 5, Di–Fr 18–1 Uhr, Sa, So 18–2 Uhr