Ausgeliefert

Das Lager ist leer und es steht fest: Die Frankfurter Weihnachtsmarkt-Box war auch in ihrem zweiten Jahr ein voller Erfolg. Mit rund 4100 ausgelieferten Boxen wurden sogar mehr als im Vorjahr verkauft. Ein Teil des Erlöses wurde an das Kinderhilfswerk Childaid gespendet.

Als im vergangenen Jahr der Frankfurter Weihnachtsmarkt pandemiebedingt abgesagt werden musste, hatte man beim Frankfurter Trifels Verlag eine Idee: Wenn die Frankfurterinnen und Frankfurter schon nicht auf den Weihnachtsmarkt können, dann kommt der Weihnachtsmarkt eben zu ihnen, und zwar in Gestalt einer üppig mit weihnachtlichen Produkten von regionalen Produzentinnen und Produzenten bepackten „Weihnachtsmarkt-Box“.



Aufgrund des einschlägigen Erfolgs im Vorjahr mit rund viertausend ausgelieferten Paketen, gab es in diesem Jahr eine Neuauflage der Box. Dabei ist das Konzept gleich geblieben, nur die Nachfrage war noch stärker als in 2020. Letztere sei bis zuletzt nicht abgerissen, sodass selbst nach dem Ausverkauf der Boxen noch mehrere Hundert hätten verkauft werden können. Kein Wunder also, dass der Trifels Verlag bereits eine Fortsetzung für die Adventszeit 2022 plant.



Der Verkauf der Boxen kommt im Übrigen nicht nur den beteiligten regionalen Produzentinnen und Produzenten sowie den Frankfurterinnen und Frankfurtern zugute, die sich so ein wenig weihnacht(smarkt)liche Stimmung nach Hause holen konnten. Ein Teil des Erlöses (ein Euro pro Box) wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Mit 4100 ausgelieferten Boxen konnten so 4100 Euro an das Kinderhilfswerk Childaid Network überreicht werden.