Zusammen mit dem Deutschen Weininstitut laden zehn Frankfurter Vinotheken und Weinbars am Samstag, dem 18. September, zum „Tag des offenen Weins“ ein. Weinliebhaber:innen können an den zehn Stationen jeweils drei ausgewählte deutsche Qualitätsweine im Flight für fünf Euro verköstigen.

Vom Westend-Süd über Bockenheim ins Nordend-West und von dort über Bornheim ins Nordend-Ost und dann via Ostend nach Sachsenhausen-Nord: So oder so ähnlich könnte die ideale WeinEntdecker-Tour durch Frankfurt am „Tag des offenen Weins“ am 18. September verlaufen. An diesem Tag können Weinliebhaber:innen in zehn über die ganze Stadt verteilten Vinotheken und Weinbars deutsche Qualitätsweine im 3er-Flight für fünf Euro verköstigen.Die teilnehmenden Betriebe entscheiden dabei selbst, welche Weine sie anbieten. In der Weinhalle am Merianplatz hat man sich etwa für dreierlei Auxerrois aus Baden, der Pfalz, und dem Rheingau entschieden: „Wir finden, Auxerrois ist einfach eine spannende Sache. Es handelt sich dabei um eine Rebsorte aus der Burgunder-Familie, die gerade immer beliebter wird,“ heißt es vonseiten der Weinhalle. Welche Weine an den anderen Stationen warten, verrät der begleitende Event-Flyer Der Tag des offenen Weins ist Teil der 2021 zum zehnten Mal stattfindenden WeinEntdecker-Wochen des Deutschen Weininstituts, der zentralen Kommunikations- und Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft, und macht neben Frankfurt in acht weiteren deutschen Städten halt, um für die heimische Weinvielfalt zu werben. Weitere Informationen auf www.weinentdecker-werden.de