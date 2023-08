Die Initiative Über den Tellerrand Frankfurt e.V. und der FRANKFURTER NEUE KÜCHE laden zum gemeinsamen Sommerfest. Unter der Motto „Frankfurt is(s)t bunt“ wird am 19. August im Danzig am Platz ein buntes Programm für Klein und Groß geboten.

Essen verbindet und schafft Gemeinsamkeit – ideale Voraussetzungen für interkulturelle Arbeit. Das weiß man auch bei Über den Tellerrand Frankfurt e.V., dem Frankfurter Ableger des deutschlandweit aktiven Begegnungsvereins. Die Idee des Verein: Menschen mit und ohne Fluchterfahrung kochen und essen zusammen. Gemeinsam mit der FRANKFURTER NEUE KÜCHE lädt der Verein nun am 19. August zum Sommerfest im Danzig am Platz – inklusive Kochkursangebot, internationalem Buffet und buntem Programm für Klein und Groß.Die FRANKFURTER NEUE KÜCHE bietet unter anderem einen Kochkurs für Kinder und Jugendliche an, bei dem die Teilnehmenden Drei-Gänge-Menü mit internationalen Gerichten zubereiten. Ein Kochkurs der Initiative Über den Tellerrand Frankfurt e.V. richtet sich an Erwachsene und wird Gerichte der südamerikanischen, syrischen und auch türkisch-arabischen Küche thematisieren. Musikalische Begleitung, Grill- und Salatbuffet inklusive veganen und halal-Alternativen sowie die kulinarischen Ergebnisse der Kochkurse sind kostenfrei. Man kann aber vor Ort an den Über den Tellerrand Frankfurt e.V. spenden. Diverse Getränke stehen zum Verkauf.Spielend kochen lernen © Katrin BinnerSimon Horn, Initiator der FRANKFURTER NEUEN KÜCHE, freut sich über das gemeinsame Sommerfest: „Über den Tellerrand schafft wunderbare Momente und einen lebbaren Austausch zwischen verschiedenen Kulturen. Sie decken den Tisch für ein Miteinander, das Menschen glücklich macht und zusammenbringt. Wir freuen uns daher sehr, mit der FRANKFURTER NEUEN KÜCHE ein Teil des diesjährigen Sommerfestes zu sein!“Für eine bessere Planung bitten die Veranstalter, Kinder, Jugendliche und Erwachsene die an einem Kochkurs teilnehmen möchten vorab anzumelden. Zur Anmeldung geht es hier