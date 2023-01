„Talents-Weekend“ für Branchen-Nachwuchs

Am vergangenen Samstag fand im Schlosshotel Kronberg das „Talents-Weekend“ statt. Einen Tag und eine Nacht lang konnten junge Erwachsene einen Blick hinter die Kulissen des Luxus-Hotels werfen und sich für eine Karriere in der Branche begeistern lassen.

Das Gastgewerbe benötigt dringend Nachwuchs. Doch wie soll man jungen Erwachsenen dieses Berufsfeld näherbringen? Im Schlosshotel Kronberg hatte man hierfür eine Idee: Im Rahmen des sogernannten „Talents-Weekend“ am vergangenen Samstag hatten zehn Jugendliche die einmalige Gelegenheit einen Blick hinter die Kulissen des Fünf-Sterne-Hotels zu werfen. Ziel der Veranstaltung war es, den jungen Erwachsenen einen Einblick in das facettenreiche Arbeitsfeld eines Hotelbetriebs zu geben und so für eine Karriere in der Branche zu begeistern.



Nach einer informativen Gesprächsrunde, in der die jeweiligen Berufsfelder eines Hotelbetriebs von der Küche bis zur Rezeption vorgestellt wurden, ging es für die Eltern zu einer Schlossführung und für die jungen Erwachsenen in verschiedene Workshops und auf eine Tour durch alle Bereiche des Hauses. Zum krönenden Abschluss des Tages wartete auf die Jugendlichen und ihre erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter nicht nur ein gemeinsames Dinner mit einem exklusiven Menü aus der Küche von Chefkoch Christoph Hesse, sondern auch eine Übernachtung in einem der luxuriösen Zimmer des Hotels. Nach dem Blick hinter die Kulissen sollten die Jugendlichen auch noch erfahren, wie es sich auf der anderen Seite als Gast anfühlt.



General-Manager Dominik Ritz resümiert: „Das Talents Weekend war ein voller Erfolg. Ich freue mich sehr, dass viele junge Talente den Weg zu uns gefunden haben, um sich für eine Karriere in der Hotellerie begeistern zu lassen. Wir hoffen, wir konnten den einen oder anderen für die unterschiedlichen Hotellerie Berufe begeistern – vielleicht sieht man sich ja bald schon wieder hier im Schlosshotel.“



Schlosshotel Kronberg, Kronberg, Hainstraße 25, 06173/70101