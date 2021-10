Aus dem jährlich stattfindenden Gourmetsalon im Schlosshotel Kronberg wird in diesem Jahr ein Four-Hands-Dinner. Am 23. Oktober kredenzen Küchenchef Christoph Hesse und Sternekoch Volker Fuhrwerk gemeisam ein Sechs-Gänge-Menü.

Am 23. Oktober heißt es wieder Kulinarik und Sterneküche im Schlosshotel Kronberg. Denn an diesem Tag findet anstelle des alljährlich veranstalteten Gourmetsalons ein Four-Hands-Dinner mit Küchenchef Christoph Hesse und Sternekoch Volker Fuhrwerk statt. Letzterer reist aus dem hohen Norden an – in seiner Funktion als Küchenchef des Hotel & Restaurant Ole Liese, Teil des malerischen Gut Panker in Schleswig-Holstein unweit der Ostsee.Das Menü an diesem Abend umfasst sechs Gänge plus Gruß aus der Küche und Petit Fours: Neben Champagner und edlen Weinen aus der hauseigenen Kellerei wird unter anderem geflämmte Bachforelle, weißer Heilbutt und gebratener Hirschrücken serviert. Ausgewählte Digestifs sowie alkoholfreie und Heißgetränke runden das Menü ab. Wie in den vergangenen Jahren findet das Dinner, das laut den Veranstaltenden „den kulinarischen Zauber der beiden Köche mit dem Charme der Location in Einklang bringt“ in den historischen Salons des Kronberger Schlosses statt.Der Einlass mit Empfang ist 18.30 Uhr. Tickets für Essen und Getränke können für 219 Euro pro Person über den Online-Shop der Hotelwebsite gebucht werden. Reservierungen werden ebenfalls telefonisch unter 06173/3270922 oder per E-Mail an reservations@schlosshotel-kronberg.de entgegengenommen. Die Veranstaltung findet als sogenanntes 3G-Event statt. Das bedeutet, dass geimpfte, genesene sowie negativ getestete Personen Zutritt erhalten. Das gesamte Menü finden Interessierte hier