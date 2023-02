Zum 26. Mal versammelt sich die internationale Spitzengastronomie im Rheingau: Vom 23. Februar bis 12. März findet das Rheingau Gourmet & Wein Festival statt. Unter den 48 Spitzenköchinnen und -köchen sind auch bekannte Gesichter aus Frankfurt.

Zweieinhalb Wochen lang Sterneküche, Spezialitätenmenüs und Raritätenweine, das gibt es nur beim Rheingau Gourmet & Wein Festival. Zur 26. Ausgabe des renommierten Gastronomie-Events im Rheingau versammelt sich die internationale Gourmetwelt in diesem Jahr vom 23. Februar bis zum 12. März. Das Festivalzentrum ist wie immer das Hotel Kronenschlösschen in Eltville-Hattenheim, wo neben der Welcome- und Farewell-Party die meisten der insgesamt 61 Veranstaltungen stattfinden werden.„Das Festivalprogramm 2023 wird ausgezeichnet angenommen und wir freuen uns auf spannende Tage voller großartiger Menüs von den besten Köchen der Welt sowie ausgezeichneter Weine begnadeter Winzer“, sagt Johanna Ullrich, die gemeinsam mit Hans B. Ullrich das Festival veranstaltet. Aus Frankfurt ist unter anderem Jochim Busch aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Gustav zu Gast und wird bei der Veranstaltung „Unsere Weinlieblinge des Jahres 2022“ ein Fünf-Gänge-Menü servieren. Dazu präsentiert das Festival die von der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gekürten „Weinlieblinge des Jahres“, vorgestellt von den jeweiligen Winzerinnen und Winzern.Außerdem aus Frankfurt wieder mit dabei ist Sternekoch Carmelo Greco, der beim Trüffel-Lunch am 2. März ein Vier-Gänge-Menü zum Festivalprogramm beisteuert. Weitere Frankfurt sind Sternekoch André Großfeld (Villa Merton) und Anton de Bruyn (Emma Metzler), die bei der Welcome- und Farewell-Party je einen Gang zubereiten werden. Mit Alexander Hohlwein (ein Michelin-Sterne) aus dem Restaurant 360 Grad in Limburg, Michael Kammermeier (ein Michelin-Sterne) aus der Ente in Wiesbaden und anderen sind weitere bekannte Gesichter aus dem Rhein-Main-Gebiet vertreten. Das vollständige Line-up finden Sie hier Neben den Lunch- und Dinner-Veranstaltungen finden auch Workshops und Tastings statt. Unter dem Motto „La Dolce Vita“ beschäftigt sich einer der Workshops mit den verschiedenen Reifegraden von Parmaschinken und Parmigiano Reggiano. Highlights für Weinkennerinnen und -kenner sind die Raritätendinner mit seltenen Schätze der Weinwelt sowie die Versteigerung verschiedener VDP-Weine im Laiendormitorium Kloster Eberbach.Das vollständige Programm und Tickets gibt es auf der Website des Rheingau Gourmet & Wein Festivals