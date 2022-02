Spitzenköche und Top-Winzer, exquisite Menüs und erlesene Wein, dafür steht das Rheingau Gourmet & Wein Festival. Nach der coronabedingten Absage in 2021 wird in diesem Jahr das 25. Jubiläum des Festivals vom 24. Februar bis 16. März nachgeholt.

Endlich dürfen die Korken knallen. Das Rheingau Gourmet & Wein Festival findet wieder statt und holt sein 25. Jubiläum nach. Im vergangenen Jahr haben die Veranstalter des Festivals Hans B. Ullrich und Tochter Johanna Bächstädt schweren Herzens bekannt gegeben, dass das Jubiläumsfestival 2021 nicht stattfinden wird. Schuld war wie bei so vielen Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren Corona. Immerhin gab es ein Trostpflaster: Inhaltsgleich wurde das gesamte Festival ins nächste Jahr verlegt und sogar um drei Tage verlängert Nun ist es soweit. Vom 24. Februar bis zum 16. März trifft sich das „Who ist Who“ der deutschen und internationalen Kochelite in Eltville am Rhein. Mit dabei sind in diesem Jahr gleich fünf Frankfurter Spitzenköchinnen und -köche. Während Beate Braun aus dem Stanley und Anton de Bruyn aus dem Emma Metzler ihr Debüt geben, haben Jochim Busch aus dem Gustav, André Großfeld aus der Villa Merton und Carmelo Greco aus seinem gleichnamigen Restaurant bereits einiges an Festival-Erfahrung im Gepäck.Das 21-tägige Programm für 2022 hält einige Highlights bereit. Neben der Eröffnungsfeier im Kloster Eberbach dürfen sich die Gäste auf exquisite Menüs und erlesene Weine, Tastings und Workshops freuen. Besonderheiten sind zum Beispiel das Raritäten-Dinner „HARLAN – 15 Jahrgänge dieses Kultweines“ im Kronenschlösschen am 25. Februar oder die Weinversteigerung im Kloster Eberbach am 5. März. Am Abend zuvor können die zu versteigernden Weine bereits bei einem Fünf-Gänge-Menü von Roland Gorgosilich (Kronenschlösschen) verkostet werden. Krönender Abschluss ist wie in jedem Jahr die „Farewell“-Veranstaltung mit Essen, Wein und Live-Musik im Kronenschlösschen.Das vollständige Programm und Tickets gibt es auf der Website des Rheingau Gourmet & Wein Festivals