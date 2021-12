Rezepte für Weihnachten

Wie sieht das perfekte Festtagsmenü aus? Wir haben neun Top-Adressen aus FRANKFURT GEHT AUS! 2022 nach Rezepten für ein weihnachtliches Menü mit Wow-Effekt gefragt. Herausgekommen sind neun detaillierte Rezepte - vom rustikalen Klassiker bis zu raffinierten Kreationen.

An Weihnachten ist es endlich wieder so weit: Es darf genussvoll geschmaust werden, bis die Hose zu eng wird, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Festtage sind nun mal auch Genusstage!Wie jedes Jahr haben wir zu diesem Anlass bei beliebten Adressen aus dem aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! 2022 nach Gerichten für ein ganz besonderes Festtagsmenü gefragt. Herausgekommen sind neun Rezepte, bei denen nicht nur Vegetarierinnen und Vegetarier oder Fleisch- und Fischliebhaberinnen und -liebhaber auf ihre Kosten kommen, sondern eben so diejenigen, die eine Herausforderung suchen - oder auch die, die lieber bodenständig kochen wollen.Neugierig geworden? Die Rezepte finden Sie über diesen Link als bequemen Download fürs Smartphone oder Tablet. Einfach Rezepte herunterladen, Gericht aussuchen, alles einkaufen und loslegen.Wir wünschen frohes Kochen, gutes Gelingen und ein besinnliches Fest! #zumfestedasbeste