Regionale Produkte

Der Bornheimer Ratskeller lädt am 3. September zu seinem jährlich stattfindenden Erzeugertag. Im Biergarten können die Gäste Erzeugerinnen und Erzeuger kennenlernen und deren Produkte probieren.

Ob Pilze, Grüne-Soße-Kräuter, Fisch oder Käse: Im Bornheimer Ratskeller weiß Inhaber Mario Furlanello genau, wo die von ihm verwendeten Produkte herkommen. Damit auch die Gäste die Erzeugerinnen und Erzeuger dahinter einmal kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen können, lädt der Bornheimer Ratskeller jährlich am Ende des Sommers zu seinem „Erzeugertag“. Die sechste Auflage des Events findet in diesem Jahr am 3. September im Sommergarten des Restaurants statt.Im großen Biergarten des Restaurants wird es zahlreiche Stände geben, an denen die Erzeugerinnen und Erzeuger die Fragen der Gäste beantworten und gemeinsam ins Gespräch kommen können. Mit dabei sind unter anderem das Weingut Dr. Müller Becker mit Weinen aus Flörsheim, das Due Mani mit ihrem selbstgerösteten Kaffee vom Frankfurter Osthafen sowie Johanna Höhl-Müller von Dr. Höhl's aus Maintal.Auch das Küchenteam des Bornheimer Ratskellers wird einen Blick in seine Arbeit gewähren und vor den Augen der Besucherinnen und Besucher Brot backen, Nudeln herstellen, Lämmer zerlegen und diese in der hauseigenen Metzgerei zu Würsten weiterverarbeiten. Zusätzlich gibt es Speisen vom Grill und Paella.Wer dabei sein will, muss sich für eine Uhrzeit zwischen 14 und 16 Uhr auf Website des Restaurants anmelden. Alle weiteren Infos gibt es hier