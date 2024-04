Hotel Kronenschlösschen: Weindiebstahl aufgeklärt

230 000 Euro in Form von Wein erbeutet. Nach dem Einbruch im Weinkeller des Hotel Kronenschlösschen in Eltville-Hattenheim teilt der Eigentümer mit: Der Fall ist aufgeklärt.

Drei Jahre ist es her, dass in der Nacht zum 14. Januar 2021 in den Weinkeller des Hotel Kronenschlösschen in Eltville-Hattenheim im Rheingau eingebrochen wurde. Die Täter erbeuteten damals Raritäten-Weine im Wert von rund 230 000 Euro. Basierend auf der Annahme, dass der Einbruch selbst sowie die Auswahl der entwendeten Weine Insiderwissen voraussetzen, konzentrierten sich die anschließenden Ermittlungen zunächst schnell auf den Eigentümer des Kronenschlösschens, Hans-Burkhardt Ullrich und dessen Tochter Johanna Bächstädt. Es stand der Verdacht des Betrugs im Raum.



Die Beschuldigten wehrten sich gegen die Vorwürfe und Ermittlungen. Nachdem das Verfahren gegen Ullrich und Bächstädt im September 2022 eingestellt wurde, scheint der Vorfall nun endgültig aufgeklärt zu sein. Wie Ullrich am Mittwoch, 17. April, in einem öffentlichen Statement erklärte, konnten die Kriminalpolizei Bochum und Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf den Diebstahl im Kronenschlösschen mit weiteren Einbruchdiebstählen in andere Weinkeller in Zusammenhang bringen und die eigentlichen Täter ermitteln.