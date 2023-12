Pop-up in Dreieich-Sprendlinge

Unter dem Label Pinos Flavor Pop-up serviert Pino Fichera im EAT.PRAY.OAK in Dreieich-Sprendligen mediterranes Streetfood im Italo-Style.

Pinos Flavor Pop-up, EAT.PRAY.OAK, Dreieich, Frankfurter Straße 32, Do-Sa 17-23 Uhr

Lange war es ruhig um Pino Fichera. Zuletzt machte der umtriebige Gastronom im Fahrwasser der Corona-Pandemie als lautstarker Brachenvertreter und Betreiber diverser Frankfurter Restaurants – darunter das Thai & Turf sowie das mittlerweile geschlossene T&T Steakhouse und das ebenfalls seit Anfang des Jahres geschlossene Pinos – von sich hören. Nun ist der Vollblutgastronom zurück auf der kulinarischen Landkarte der Region, und zwar mit einem Pop-up im EAT.PRAY.OAK in Dreieich-Sprendlingen.Möglich macht es der Frankfurter Gastronom und gebürtige Dreieicher Jalalle Chahboune, der nicht nur in Frankfurt unter anderem für den CityBeach, die CityAlm, das White Rabbit, das tenotwelve und das kürzlich eröffnete Nahar verantwortlich zeichnet, sondern ebenso im Juli diesen Jahres in den Räumlichkeiten des ehemaligen Stadtgeflüsters im Stadtzentrum des 40-000-Einwohner-Ortes das EAT.PRAY.OAK eröffnet hat Wo nun seit Juli Stullen, Pancakes, Overnight Oats und wechselnde Mittagsgerichte über den Tresen gehen, serviert Fichera an drei Abenden mediterranes Streetfood im Italo-Style. Unter dem Label Pinos Flavor Pop-up gibt es von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 17 Uhr italienische Klassiker – vom Antipasti-Mix über diverse Pasta-Gerichte bis hin zu winterlichen Schmorgerichten. Wie zuvor im Pinos lässt Fichera amerikanische Einflüsse zur Geltung kommen, etwa in Gestalt von Roastbeef Tonnato. Dessertfans können sich auf Spezialitäten wie Winter-Tiramisu mit Spekulatius und Amarenakirschen freuen.In gewisser Hinsicht erscheint Pino Flavor Pop-up wie ein Testballon. Schließlich, erklärt Chahboune, würde die Gäste immer öfter fragen, weshalb nicht abends länger geöffnet sei. Entspannt ein Gläschen Wein oder ein Aperitif genießen und bei einem guten Abendessen den Tag ausklingen lassen, daran würde es in Dreieich nach wie vor mangel, so Chahbounes.