Sprezzatura goes Glauburg

Sommer, Sonne, Drinks – und Pizza ohne Ende: Beim Aperitif im Glauburg Café ist das Pizza Pop-up Sprezzatura zu Gast und serviert feinste Antipasti-Kreationen sowie ausgefallene Pizzen.

Zu einem gelungenen Aperitivo gehören nicht nur Sommer, Sonne und feinste Drinks. Es braucht einen passenden Ort, die richtigen Vibes und vor allem erstklassige Snacks. Für letztere sorgen Ioannis Artemis und Benjamin Hübner am 20. Juli von 18 bis 22 Uhr beim Sprezzatura goes Glauburg Aperitivo. Als „Sprezzatura“ haben sich Artemis und Hübner mit feinsten Antipasti-Kreationen und ausgefallenen Pizzen im Napoletana-Stil bereits bei diversen Pop-ups und Kooperationen einen Namen in Frankfurt gemacht. Beim Aperitivo-Event auf der Nordend-Sommerterrasse des Glauburg Cafés servieren die beiden nun wieder Pizza fatto a mani aus ihrem mobilen Pizzaofen.



Sprezzatura goes Glauburg Aperitivo, Glauburg Café, Nordend, Glauburgstraße 28, 20.7., 18–22 Uhr, Eintritt: frei