Im Bornheimer Ratskeller ist es wieder Zeit für das Open-Air-Kino. Bei den Filmen, die in diesem Jahr im Garten des Lokals gezeigt werden, steht die italienische Stadt Mailand im Mittelpunkt.

Das Freiluftkino im Bornheimer Ratskeller geht in die nächste Runde. Lag der Schwerpunkt der Filme 2022 noch auf dem Thema Frankfurt, dreht sich in diesem Jahr alles um Frankfurts italienische Partnerstadt Mailand. Den Start der Kinowoche macht am 29. August der Streifen „Gestern, Heute und Morgen“ mit Marcello Mastroianni und Sophia Loren. Der oscarprämierte Film erzählt drei verschiedene Geschichten über Liebe in Mailand.Weiter geht es mit „Wir schaffen das schon“, „Die 1.000 Euro Generation“, „I am Love“ und „House of Gucci“, die allesamt in Mailand spielen. Mehr Infos zu den Filmen gibt es hier . Der jeweilige Film startet je nach den Lichtverhältnissen zwischen 20 und 20:30 Uhr. Sollte es regnen oder das Wetter zu schlecht sein, fällt die Vorstellung aus.Ein Ticket kostet acht Euro pro Person und ist entweder durch eine Voranmeldung oder direkt an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen sind über das Kontaktformular möglich. Statt dem normalen gastronomischen Angebot serviert das Küchenteam des Ratskellers im Garten des Restaurants kleine Speisen auf die Hand. Wer möchte kann vorab eine Paella-Pfanne ab 10 Personen für 18 Uhr buchen.