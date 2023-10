PLOPP 2023

Am Sonntag, 5. November, findet die dritte Ausgabe der Naturweinmesse PLOPP statt – dieses Mal im Flemings Selection Hotel Frankfurt-City. Mit dabei sind 20 junge Winzerinnen und Winzer, die nicht nur zur Verkostung einladen, sondern auch zeigen, wie vielfältig Naturwein sein kann.

Zum dritten Mal laden Naturweinexperte Christian Lebherz (Cool Climate), Dennis Aukili (Chairs, mehlwasserwalz) und Anton de Bruyn (Emma Metzler) zur ganz besonderen Weinmesse: Auf der PLOPP dreht sich alles um naturnah-produzierte Weine und die Menschen dahinter. Hierfür haben die Veranstalter über zwanzig der interessantesten Winzerinnen und Winzer aus Deutschland und dem europäischen Ausland eingeladen, die sich konsequent biologisch und naturnah angebauten Weinen verschrieben haben. Also grob gesagt Weinen, die in puncto Anbau und anschließender Vinifikation möglichst minimal-invasiv und ohne die Verwendung synthetischer Hilfsmittel wie Pestizide, Herbizide, Reinzuchthefen oder Schwefel hergestellt werden. Bei der PLOPP stellen die eingeladenen Winzerinnen und Winzer ihre aktuellen Weine vor und geben Einblick in die Besonderheiten und Hintergründe der Naturweinerzeugung.



Zu den Gästen gehören etablierte Größen sowie Shootingstars und Neuentdeckungen – darunter das Weingut Seckinger aus der Pfalz, Daniel Schweizer, der seine Weinberge im württembergischen Stetten ausschließlich zu Pferd bewirtschaftet, oder Kaja Kohv, die in den Worten der Veranstalter „an der Obermosel den luxemburgischen Wein neu definiert“. Nach der großen Nachfrage im vergangenen Jahr findet die PLOPP am 5. November im Pop-up des Flemings Selection Hotel Frankfurt-City am Eschenheimer Tor statt. Der Eintritt beinhaltet Weinproben aller anwesenden Winzerinnen und Winzer, Speisen, Wasser und Espresso.



PLOPP Naturweinmesse, Flemings Selection Hotel Frankfurt-City, Innenstadt, Eschenheimer Tor 2, 5.11., 12–18 Uhr, Eintritt: 89 € (zzgl. Ticketgebühren)