Karrieretag in der NFT Skybar

Hoch hinaus geht es für die Interessierten beim Karrieretag der NH Hotel Group. Unter dem Motto „From Zero to Hero“ bietet das Hospitality-Unternehmen die Möglichkeit, die Marken, ihre Häuser und potenzielle zukünftige Kollegen kennenzulernen.

Das Thema ist bekannt: In der Hospitality-Branche herrscht Fachkräftemangel. Auf der Suche nach Nachwuchs hat sich die NH Hotel Gruppe etwas einfallen lassen und lädt am 21. März zum Recruiting Event „From Zero to Hero“ in der brandneuen NFT Skybar, der höchstgelegenen Bar Deutschlands im 47. Stockwerk des Tower ONE. Das Event soll Interessierten auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz, ausgebildeten Fachkräften sowie Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern gleichermaßen die Chance geben, die Häuser und Marken der Gruppe sowie die verschiedenen Arbeitsbereiche in den unterschiedlichen Häusern in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.



Auf der Suche nach der eigenen beruflichen Zukunft können sich Interessierte dann inklusive Begleitung, auf kostenlose Getränke, Snacks und eine atemberaubende Frankfurter Skyline freuen. Darüber hinaus gibt es Foto-Sessions für Business-Fotos, einen Frühstücksgutschein für eines der teilnehmenden Häuser und auch ein Gewinnspiel für ein kostenloses Wochenende in einem der Hotels der NH Hotel Group Nordeuropas.



Die NH Hotel Group ist seit 2019 Teil der Minor International, zu der weltweit 500 Hotels gehören. Das Portfolio des in Bangkok ansässigen Unternehmens umfasst acht Marken, die vom Business- bis zum Luxus-Segment reichen. Mit der Marke NH Hotels ist Minor International in Frankfurt mit gleich sieben Hotels vertreten. Neben dem Flaggschiff-Hotel nhow in der Brüsseler Straße sticht die für Frühling dieses Jahres geplante Neueröffnung des NH Collection Frankfurt Spin Tower heraus.



NFT Skybar & Restaurant, Gallus, Brüsseler Straße 1-3, Tel. 069/170850, 21. März 16 Uhr