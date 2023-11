Kulinarische Performance

Cyborg Cooks

Was haben elektrische Herde und digitale Küchenmaschinen? Das zeigt die Performance am 3. und 10. November in der historischen Frankfurter Küche des Ernst-May-Hauses in Heddernheim.

Keine Zeit zum Kochen? Lust auf schnelle, aber gesunde Küche für den Alltag? Mindestens hundert Jahre alt sind Überlegungen wie diese. Wenn sich auch Einiges seither verändert hat: Fragen wie diese und ihre Antworten bleiben überraschend konstant. Während im Frankfurt der 1920er-Jahre elektrische Herde erfolgreich beworben wurden, sind heute digitale Küchenmaschinen die Technologie der Wahl. Was diese gemeinsam haben, und welche Rolle Cyborg Cooks darin spielen, wird in einer Aufführung in der historischen Frankfurter Küche greifbar und schmackhaft gemacht. Wer Appetit auf smarte Kochkunst hat, ist zur Kostprobe eingeladen. Anmeldung erforderlich unter www. journal-frankfurt.de/cyborg.



Cyborg Cooks, Performance, Ernst-May-Haus, Heddernheim, Im Burgfeld 136, 3./10.11., 16+17+18+19 Uhr, Eintritt: frei