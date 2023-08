In dem Kochkurs der Genussakademie zeigt Koch und Whisky-Experte Chris Pepper, wie die Teilnehmenden ein Vier-Gänge-Menü rund um das schottische Lebenswasser zubereiten. Dazu erklärt er Wissenswertes zur Herstellung und Abfüllung.

Single Malt, Blended Scotch oder Blended Malt: Jeder Whisky hat seine ganz eigene Aromenwelt. Besonders wichtig dabei die Herkunft. Eine der größten Whisky-Nationen ist Schottland, woher auch die Whiskys für den Genussakademie-Kochkurs „Aromatisches Doppel – Food & Whisky“ am Dienstag, 5. September, kommen. Mitgebracht hat sie Koch und Whisky-Experte Chris Pepper.Der gelernte Koch kommt ursprünglich aus England und lebt seit über 30 Jahren in Deutschland. Nach mehreren Stationen als Koch machte er sich mit seiner Frau 2007 selbstständig. Gemeinsam betreiben sie in Darmstadt das Whiskyfachgeschäft „Whiskykoch“ sowie das Restaurant „Mr. Pepper’s“.In diesem verbindet er regelmäßig Whisky und Essen, was er auch im Kochkurs den Teilnehmenden beibringen will. Los geht es mit der Degustation von vier schottischen Whiskys. Zum „Organic“ von Nc'Neans, „Our Barley“ von Lochlea, dem Single Malt der Isle of Raasay Distillery und dem Glasgow „Triple Distilled“ werden die Gäste ein Vier-Gänge-Menü zubereiten. Pepper unterstützt dabei mit hilfreichen Tipps und erklärt Spannendes zur jeweilen Brennerei und Abfüllung.