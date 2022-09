Genießen. Feiern. Handeln – Das ist das Motto des Klimagourmet Festival 2022. Bei Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden, Führungen, Verkostungen und vielem mehr in Frankfurt und Umgebung dreht sich vom 22. September bis zum 2. Oktober alles um nachhaltigen Genuss und Klimaschutz.

Was wir essen, hat direkten Einfluss nicht nur auf uns und unseren Körper, sondern ebenso auf unsere Umwelt und das Klima. Wer jetzt glaubt, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Küche gleichbedeutend sind mit Verzicht und Genussfeindlichkeit, wird beim Klimagourmet Festival 2022 eines Besseren belehrt. Unter dem Motto „Genießen. Feiern. Handeln“ bietet die neunte Auflage des Klima-Aktionsformats ein umfassendes Programm mit Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden, Führungen, Verkostungen und Filmvorführungen, Online-Seminaren und Angeboten für Kinder und Bildungseinrichtungen. Dabei geht es nicht nur darum, was man im Sinne nachhaltiger Ernährung alles machen ‚könnte‘. Es wird auch deutlich, was die Region in Sachen nachhaltiger Genuss und Klimaschutz schon alles zu bieten hat.Den kulinarischen Auftakt des Festivals macht die Good-Food-Party am Samstag, 24. September, von 17–22 Uhr im Gallus: In lockerer Atmosphäre serviert Klimagourmet zusammen mit dem Team der IMA Clique und den F&B Heroes gutes Essen aus guten Zutaten zu guten Drinks und guter Musik von DJ Beatris. Beim Festivalauftakt für Familien am 25. September auf dem Gärtnerei-Gelände von Die Kooperative inmitten der Oberräder Felder kann nicht nur der Nachwuchs einiges über Ernährung und Nachhaltigkeit lernen. Neben einem Zero-Waste-Picknick im Gewächshaus mit mitgebrachten Leckerei oder vor Ort gekauften Kuchen und Getränken, Aktionen wie Apfelsaft pressen, malen mit selbst hergestellten Naturfarben und Zero-Waste-Basteln können kostenfreie Quiz-Expeditionen durch die Felder mit Eric Mayer, bekannt aus PUR+ und Terra X plus, gebucht werden.Weitere Festivaltermine für Kinder und mehr zur Good Food Party, den Hintergründen des Festivals und dem Klimagourmet Netzwerk auf www.klimagourmet.de. Einen Programmüberblick gibt es auf www.journal-frankfurt.de/klimagourmet