Koscheres Stöffsche

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt und der Obsthof am Steinberg haben gemeinsam einen koscheren Apfelwein hergestellt. Offiziell als koscher zertifiziert, hat der Apfelwein einen aufwendigen Herstellungsprozess hinter sich.

„Wir sind Frankfurter!“, sagt Marc Grünbaum, Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. 75 Jahre nach der Wiederbegründung der Jüdischen Gemeinde sei dies für die jüngeren Generationen eine Selbstverständlichkeit, bekräftigt Grünbaum und fügt hinzu: „Frankfurter sein und Apfelwein: Das gehört einfach zusammen.“ Anlässlich des 75. Jubiläums der Wiederbegründung setzt die Gemeine daher ein besonderes Zeichen, um die Verbundenheit mit der Stadt zu unterstreichen.



In Zusammenarbeit mit dem Obsthof am Steinberg hat die Gemeinde einen koscheren Apfelwein aus heimischen Streuobstwiesenäpfeln produziert. „Epler“ heißt das koschere Stöffsche. Während sich der Name auf die jiddische Bezeichnung „Eppel“ für Apfel bezieht, bedeutet koscher, dass der Apfelwein gemäß der sogenannten Kaschrut-Regeln zubereitet wurde. Entsprechend aufwendig war die Produktion der insgesamt 500 Liter Apfelwein, die von Rabbiner Avichai Apel, dem amtlichen Rabbiner der Frankfurter Gemeinde, begleitet wurde.



Gemäß der Kaschrut-Regeln dürfen für den Epler nur reife Früchte, von mindestens vier Jahre alten Apfelbäumen verwendet werden. Um Wurmstiche auszuschließen, wurde bei der Ernte jeder Apfel einzeln von Hand geprüft. Beim Pressen der Äpfel wurde zudem darauf Acht gegeben, dass keine Insekten hineingelangen, die den Herstellungsprozess im Sinne der Kaschrut-Regeln verunreinigen könnten. Bei allen Gegenständen und Gefäßen, die während des Prozesses verwendet wurden, musste außerdem darauf geachtet werden, dass sie zuvor mit keinen anderen Produkten wie beispielsweise Trauben in Berührung gekommen sind.



Die gesamte Produktion umfasst rund 670 Flaschen. Erhältlich ist der Epler in ausgewählten Frankfurter Geschäften:



Apfelweinhandlung JB, Brückenstraße 21

Bembeltown, Tilsiter Straße 10

Hessen Shop, Leipziger Straße 49, Diesterwegstraße 22, Hasengasse 5 innerhalb der Kleinmarkthalle, Lorscher Straße 7