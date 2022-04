Jubiläum im Gutleutviertel

Ein Jahr Momi

Das Momi im Gutleutviertel feiert Geburtstag: Zum einjährigen Jubiläum des Szenecafés laden Inhaberin Elke Löscher und ihr Team am Freitag, 22. April, zur Geburtstagsfete mit Essen, Getränken und Musik von Schallplattenunterhalter Kaiser L.

Unverputzte Wände und prunkvolle Kronleuchter, schlichtes Design und hölzerne Vintagemöbel dazu feinster Kaffee und hausgemachte Leckereien vom Bananenbrot bis zum veganen Momi-Club-Sandwich: Das ist das Momi. Seit der Eröffnung im vergangenen Frühjahr hat sich das Eckhaus-Café im Gutleutviertel zum waschechten Szenecafé gemausert. Nun steht der erste Geburtstag an, und den wollen Inhaberin Elke Löscher und ihr Team gebührend feiern: Am Freitag, den 22. April, laden sie ab 18 Uhr zur Party mit Essen, Drinks und Musik von Schallplattenunterhalter Kaiser L. „Es soll eine coole und lockere Atmosphäre sein“, betont Löscher. Bei gutem Wetter darf auch gerne draußen gefeiert werden.



Im Frühjahr vor einem Jahr eröffnete Löscher das Momi. „Zur Eröffnung sind wir mit einem to-go-Betrieb gestartet“, erinnert sich Löscher. Ein Café im Gutleutviertel sei damals ein kleines Wagnis gewesen, da der Stadtteil bei vielen Frankfurterinnen und Frankfurtern wenig präsent gewesen sei. „Wir hatten einen richtig guten Zulauf und das hat mich auch total berührt“, erklärt Löscher und ergänzt: „Ich bin mit dem ersten Jahr super glücklich.“ Neben dem Café im Gutleutviertel betreibt Löscher seit rund sieben Jahren das Fein Wasserhäuschen in den Wallanlagen an der Petersstraße. Vieles von dem dortigen Angebot nahm Löscher mit ins Momi, etwa die bereite Auswahl an hausgemachten Kuchen und den Kaffee, und erweiterte die Karte um ein Frühstücksangebot und Sandwiches. In Zukunft soll im Momi auch noch einiges passieren, wie Löscher verrät: „Wir wollen noch mehr Veranstaltungen und kleine Konzerte anbieten und so mehr Kultur ins Gutleutviertel bringen.“



Momi, Gutleutviertel, Gutleutstraße 150, Mi-So 10-18 Uhr, Mo/Di Ruhetage