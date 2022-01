Irori zu Gast in Frankfurt

Am 11. und 12. Dezember waren Kerstin Bauer und Max Goldberg mit ihrem Pop-up-Restaurant Irori im Penthouse von Markus Nikolai zu Gast. Das Acht-Gänge-Menü mit passender Weinbegleitung stand unter dem Motto „Feuer, Winter & Umami“.

„Das Highlight waren eigentlich unsere Gäste“, erzählt Kerstin Bauer über ihr kulinarisches Pop-up-Event am vergangenen Wochenende. Zusammen mit Sternekoch Max Goldberg eröffnete die Sommelière am 11. und 12. Dezember zum zweiten Mal das Pop-up-Restaurant Irori im Penthouse von Markus Nikolai in der Frankfurter Innenstadt. Im Rahmen des „Le petit Restaurant Festival“ übernahmen Bauer und Goldberg bereits im November Nikolais Küche mit einem ersten Irori-Pop-up inklusive Herbstmenü.Dieses Mal stand der Abend unter dem Motto „Feuer, Winter & Umami“. Mehr wussten die Gäste nicht. „Unser Menü ist für den Gast immer ein Überraschungsmenü, genauso wie die Weine, die begleitend dazu ausgeschenkt werden“, erklärt Bauer. Was am Ende auf den Teller kommt, sei immer individuell, da Bauer und Goldberg mit kleinen Produzenten, Bauern und Zuliefern arbeiten. Das Reh für den Hauptgang sei beispielsweise von befreundeten Winzern, die auch Jäger sind, geschossen worden.Auf die Frage, ob die beiden planen, bald wieder nach Frankfurt zu kommen, antwortet Bauer ohne lange zu überlegen: „Auf jeden Fall. Dadurch, dass es kein Restaurant im klassischen Sinne ist, fühlt man sich auch gleich heimischer.“ Nach einem passenden Termin werde momentan noch gesucht. Denkbar wäre zum Beispiel die Dachterrasse von Nikolais Penthouse für ein Event im Sommer zu nutzen, so Bauer. Bis es soweit ist, kann man sich ein Irori-Menü als Kochbox nach Frankfurt holen oder man engagiert die beiden zu einem besonderen Anlass für ein privates Kochevent in den eigenen vier Wänden.Mit ihrem Pop-up-Restaurant Irori waren Kerstin Bauer und Max Goldberg in Frankfurt zu Gast. © IroriZander, Kürbis, & Kohsō © Irori