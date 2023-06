Nur die SGE kommt in die Waffel

Was gibt es Schöneres, als auf den Sieg der eigenen Mannschaft hinzufiebern? Richtig, nebenbei noch ein Eis zu genießen. Deshalb erscheint heute im Hamptons Eis & Café das offizielle Eintracht-Eis. Wer im Trikot kommt, bekommt eine Kugel gratis.

Am Samstag ist ein wichtiger Tag für Eintracht Frankfurt. Beim Spiel um den DFB-Pokal tritt sie gegen RB Leipzig an. Weil ein spannendes Spiel der heimischen Fußballmannschaft im Finale kaum eine größere Freude bringen könnte, gibt es im Hamptons Eis & Café ab heute das offizielle Eintracht-Eis.



Die Kreation kann sich sehen lassen: klassisch schwarz-weiß gestreift, wie das Trikot, mit rotem Eintracht-Logo. Die verwendete Lebensmittelfarbe sei sogar vegan und völlig ohne chemische Zusätze, so Inhaber Ercan Özen. Wie das Eis schmeckt, wollte er vorab allerdings nicht so genau verraten. Seiner Meinung nach schmecke es nach „Erfolg“. Das Eintracht-Eis als offizielles Lizenzprodukt des Vereins in seinem Laden anzubieten, macht Özen stolz. Wer noch heute im Eintracht Trikot erscheint, kann eine Kugel des Eises sogar kostenlos probieren.



Mit dem Start des Verkaufs der Eis-Sorte habe sich Özen außerdem dazu entschieden, zehn Prozent der heutigen Tageseinnahmen an das Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn im Ostend zu spenden. Zudem plant er zum Start der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga im August kleine Eintracht-Eisbecher zum Mitnehmen anzubieten. Aber jetzt steht erst mal das DFB-Pokalfinale bevor.



Hamptons Eis & Café, Sachsenhausen, Schneckenhofstraße 7, Tel. 069/5964512, Mo-Sa 12-19, So 13-19 Uhr