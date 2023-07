Die Gastro Trend Awards werden zum fünften Mal im Gesellschaftshaus Palmengarten vergeben. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge gastronomische Talente aus dem Rhein-Main-Region zu fördern. So können sich Interessierte bis zum 31. August bewerben.

Nachwuchstalente aufgepasst! Die Bewerbungsphase für die Gastro Trend Awards 2023 ist eröffnet. Beim Nachwuchswettbewerb der Initiative Gastronomie Frankfurt e. V. (IGF) werden Auszeichnung in vier Bereichen vergeben. Gekürt werden das Koch-Talent, das Pâtisserie-Talent und das Bar-Talent sowie das Newcomer-Gastro-Konzept des Jahres.Interessierte könne sich ab sofort bis zum 31. August bewerben. Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Koch oder zur Köchin, zum Pâtissier oder zur Pâtissiere, zum Konditor oder zur Konditorin. Zudem dürfen die Teilnehmenden zum Zeitpunkt des Wettbewerbs maximal 29 Jahre alt sein. Für die Bewerbung um die Auszeichnung als Koch-Talent des Jahres müssen Vorschläge für zwei Gerichte; für das Pâtisserie-Talent ein selbst kreiertes Dessert; und für das Bar-Talent eine Idee für eine individuelle Drink-Kreation eingereicht werden. Weiter Informationen zur Bewerbung auf www.gastrotrendawards.de (www.gastrotrendawards.de)Nach einem Vorentscheid am 16. Oktober treten die Finalistinnen und Finalisten in der Kategorie Koch-Talent Jahres beim Finale am 6. November im Gesellschaftshaus Palmengarten bei einem gemeinsam servierten Vier-Gänge-Menü gegeneinander an. Zusammen mit dem Publikum nimmt eine Jury bestehend aus renommierten Branchenvertreterinnen und -vertretern die jeweiligen Menübeiträge der Teilnehmenden unter die Lupe und bewertet die Gerichte. Bei der anschließenden Preisverleihung werden neben dem Koch-Talent auch die anderen drei Awards vergeben, deren Siegerinnen und Sieger aus organisatorischen Gründen bereits im Vorfeld separat von einer Expertinnen- und Experten-Jury ermittelt werden.Unterstützt wird das Event von der Kommunikations- und Eventagentur WAOH, der Genussakademie Frankfurt, dem Wirtschaftsdezernat der Stadt und dem DEHOGA Hessen. Zur Jury im Finale am 6. November zählen unter anderem Ricky Saward, Küchenchef des Seven Swans und Koch-Talent des Jahres 2017, James Ardinast aus dem Vorstand der IGF und Andrea Lördemann, Vorstand der Frankfurter Hotel Alliance.der Bewerbungen ist der 31. August 2023. Weitere Informationen zur Bewerbung gibt es hier für das Finale am 6. November gibt es hier