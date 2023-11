Gastro Trend Awards 2023

Am Montagabend fand die 5. Ausgabe der Gastro Trend Awards im Gesellschaftshaus Palmengarten statt. Gerry Kosin darf sich nun Kochtalent des Jahres nennen, das Trendkonzept des Jahres kommt erneut aus dem Frankfurter Nordend.

Melanie Schnadt ist Pâtisserie-Talent 2023

Knapp vier Stunden lang wurde in der Küche des Gesellschaftshaus Palmengarten gewerkelt, zu versorgen waren vier Jury-Mitglieder sowie 250 weitere geladene Gäste. Drei verschiedene Gerichte, jedes von einem anderen jungen Koch aus der Frankfurter Gastronomieszene . Und am Ende des Abends stand fest: das Kochtalent 2023 ist Gerry Kosin.Der 27-Jährige tritt nun in die Fußstapfen von Ricky Saward (Seven Swans) und Georgios Krokos (Wisag), die in den ersten Jahren des Awards überzeugen konnten. Kosin selbst kocht aktuell bei WISAG Event Catering. Mit seinem Gericht „Supercolore Raviolo – Herbstpilze – Parmesan – Petersilie“ konnte er sich gegen seine zwei Mitbewerber, Leo Ackfeld aus dem Schlosshotel Kronberg und Arek Gajewski aus dem Elaine’s Restaurant durchsetzen. Letzterer servierte einen Hauptgang mit Rind, Apfel und feiner Kartoffelcreme, Ackfeld setzte auf Red Belly mit Ingwer-scharfem Chinakohl und Cashew.Für das Dessert und mit Sicherheit auch für ein Highlight an diesem Abend sorgte Melanie Schnadt, Chef de Partie im Restaurant Lafleur. Die 26-Jährige wurde bereits im Vorfeld zum Pâtisserie-Talent des Jahres gekürt und überraschte mit einem komponentenreichen Teller rund um Kürbis, weiße Schokolade und Orange. Eine weitere Auszeichnung ging vorab an Pascal Pawlowicz aus der Cafébar im Frankfurter Kunstverein. Er wurde zum Bar-Talent 2023 gewählt.Der vierte und letzte Award in diesem Jahr – das Newcomer-Konzept – ging an das Bistrokonzept atm by Deli & Grape im Frankfurter Nordend. Die Inhaber Tim Steinbrecher und Martin Henrizi wurden für ihr Konzept rund um offene Weine und produktorientierte, feine Bistroküche gelobt. Apropos Jury: diese bestand aus Expertinnen und Experten rund um das Gastgewerbe: Andrea Lördemann, Direktorin Hilton Garden Inn und Vorstand der Frankfurter Hotel Alliance, Sebastian Schellhaas, Chefredaktion „FRANKFURT GEHT AUS“, Patrick Löhl, Küchenchef im frisch Michelin-besternten Restaurant Bidlabu, sowie Eduard Singer, Leiter Stadtmarketing.