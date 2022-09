Gastro Trend Awards 2022

Die Gastro Trend Awards sind zurück. Nach einer pandemiebedingen Pause werden beim GTA 2022 wieder die Nachwuchstalente der regionalen Gastronomiebranche gesucht. Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der 26. September. Das GTA-Finale findet Ende Oktober statt.

Im Oktober ist es wieder so weit. Bei den Gastro Trend Awards werden die Nachwuchstalente der regionalen Gastronomiebranche gekürt – und das genau zur richtigen Zeit. Denn: Die Gastronomie steckt in der Krise. Neben Umsatzeinbußen, Inflation und zunehmenden Kosten für Energie, Wareneinsatz und Personal hat die Branche nach zweieinhalb Jahren Pandemie mit erheblichem Fachkräftemangel zu kämpfen. Abgespeckte Speisekarten, verkürzte Öffnungszeiten, zusätzliche Ruhetage, Preissteigerungen und immer mehr geschlossene Restaurants sind die Folge. Um dem Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenzuwirken, gilt es junge Menschen für eine Ausbildung und Karriere in der Branche zu begeistern.Für die Attraktivität einer Branche ist es wichtig, dass die besten Ideen und Nachwuchsstars entsprechend gewürdigt und gefeiert werden. Zu diesen Zweck haben die Initiative Gastronomie Frankfurt (IGF), der DEHOGA, die Kommunikations- und Eventagentur WAOH sowie die Genussakademie Frankfurt mit Unterstützung des Wirtschaftsdezernats der Stadt Frankfurt und namhafter Sponsoren im Jahr 2017 die Gastro Trend Awards etabliert. Ziel des Wettbewerbs ist, jungen Talenten eine Bühne und Förderung zu bieten. Insgesamt werden in vier Kategorien Auszeichnungen verliehen. Neben dem „Patisserie-Talent“, dem „Bar-Talent“ und dem „Newcomer-Gastro-Konzept“ ist die Prämierung des „Koch-Talent des Jahres“ das Highlight des Wettbewerbs.Das Finale des regionalen Nachwuchswettbewerbs findet traditionell im Palmengarten-Gesellschaftshaus in festlichem Rahmen statt. Beim diesjährigen GTA-Finale am 31. Oktober steuern die Kontrahentinnen und Kontrahenten je einen Beitrag zu einem Vier-Gänge-Menü bei, das von einer Expertenjury und dem Publikum bewertet wird. Am Finale teilnehmen kann nur, wer sich im Vorentscheid am 3. Oktober durchsetzen konnte. Einsendeschluss für eine Bewerbung zur Teilnahme am Vorentscheid der GTA 2022 ist der 26. September. Mehr zum Wettbewerb, zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung auf www.gastrotrendawards.de Auch in diesem Jahr wird es einige wenige Publikumskarten geben, die bei der Genussakademie Frankfurt bestellt werden können. Zusätzlich dazu verlosen wir auf www.journal-frankfurt.de/gewinnspiele 1 × 2 Tickets für das Finale am 31. Oktober im Palmengarten-Gesellschaftshaus. Teilnahmeschluss ist der 30. September. Das Kennwort ist „Palmen“.