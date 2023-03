FRANKFURT GEHT AUS! Oster-Special

Die Natur wird grüner. Die Krokusse blühen. Ostern steht vor der Tür! Und wie immer wenn genussreiche Festtage anstehen, hat die Redaktion die besten Adressen für ein festliches Dinner zusammengetragen, vom Osterlamm bis zum mehrgängigen Gourmetmenü.

Der Winter ist vorbei, der Frühling ist da. Während die einen die Osterdeko aus dem Schrank holen und Kinder schon mal Ausschau halten nach zwei Löffelohren im Garten, dreht sich in der Redaktion alles um Osterlämmer, Ostergebäck und die Frage, was man alles aus gekochten Eiern zubereiten kann. Und wie immer wenn genussreiche Festtage anstehen, hat die Redaktion die besten Adressen aus dem aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! für ein festliches Dinner zusammengetragen.Ob Fisch, Fleisch oder doch lieber vegetarisch, einfach in der FRANKFURT GEHT AUS!-App auf die Top10-Liste „Oster-Specials“ klicken, Restaurant aussuchen und bequem reservieren. Sie haben die App noch nicht? Kein Problem: Beim Kauf der aktuellen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS! 2023 gibt es die App kostenfrei dazu.