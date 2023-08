Events in Frankfurt

Der Sommer ist zurück. Bei welchen Events man ihn diese Woche kulinarisch am besten genießen kann und wo es den ein oder anderen eiskalten Drink gibt, verraten wir in unserer Übersicht.

Tiny Balls

bellasLokal Sommerfest

Winesday

Brot trifft Bier trifft Levante

Apfelweinfestival

Bereits im vergangenen Jahr machten Rachel Dodoo-Mehl von Antipodean Gelato und Sven Riebel, Inhaber des The Tiny Cup, gemeinsame Sache. Beim „Tiny Balls Pop-up“ mixte der Bartender exquisite Cocktails mit Gelato aus der Eisdiele im Nordend. In diesem Jahr ist das Pop-up wieder zurück im Antipodean Gelato im Nordend. Nach dem ersten Aufeinandertreffen Anfang Juni , geht „Tiny Balls“ am Freitag, 18. August ab 18 Uhr, in die nächste Runde. Ins Glas gibt es wieder den Tiny-Balls-Liebling Champagne Colada mit Rum, Salted-Coconut-Eis und frischer Ananas, aber auch neue Kreationen wie den Purple Drank mit Gin, schwarzem Johannisbeereis und Ingwer oder den Pontiac Royale mit Tequila, Erdbeereis, Minze und Limettensirup.Ein kulinarisches Kleinod vor den Toren Frankfurts ist bellasLokal in Bad Soden Altenhain. Hier kocht Isabelle Pering, die nach mehreren Stationen in der deutschen Sternegastronomie dort vor über einem Jahr ihr erstes Restaurant eröffnet hat . Bevor das Casual-Fine-Dining-Restaurant in den wohlverdienten Urlaub geht, feiert es am Sonntag ein Sommerfest. Während das Küchenteam den Grill anheizt, ist das Weingut Gebrüder Mathis aus Merdingen im Breisgau zu Gast, die ihre Weine ausschenken.Eigentlich dreht sich in der Drei Kaffeebar in der Fahrgasse alles um perfekt gebrühten Kaffee, Cappuccino und Co. Am Mittwoch, 16. August, steht jedoch ab 18 Uhr Wein auf dem Programm, denn dann ist das Frankfurter Start-up Ebb & Flow Keg zu Gast. Seit über zwei Jahren bieten Deandra Anderson und ihr Partner Philipp Neveling Wein in Edelstahlfässern für gastronomische Betriebe und Events an, der über eine Schankanlage gezapft wird. Neben dem Wein sorgt die Drei Kaffeebar für Snacks.Auf dem Rooftop des 25hours Hotel Frankfurt The Trip[/a] im Bahnhofsviertel veranstaltet die dort ansässige Bar Shuka im Sommer das Shuka Café/Shuka Roof. Ob Essen, Musik oder andere Events, wenn das Wetter mitspielt, lässt sich die IMA Clique immer etwas Neues einfallen. So auch am kommenden Samstag: Bei einem einmaligen Pop-up ist das Team des Frankfurter Bier-Start-ups Knärzje zu Gast. Das Unternehmen braut Bier mit überschüssigem oder rückläufigem Brot und leistet so einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Beim Pop-up werden Geschäftsführer Daniel Anthes und sein Team unter anderem Falafel Sandwiches, Blumenkohl-Wings und Frankfurt Fatteh aus Kichererbsen zubereiten. Dazu gibt es natürlich Knärzje-Bier und Music von DJ Holger Menzel.Mitte August dreht sich auf dem Roßmarkt traditionell alles um Apfelwein . Vom 11. bis 20. August versammeln sich dort Produzenten aus der Region zum Apfelweinfestival. Mit dabei sind in diesem Jahr die Keltereien Trageser, Nöll, Hofmann, Walter, Heil, Stier, Höhl und Herberth sowie die Cider World, die internationale Apfelweine vorstellt. Dazu gibt es typische Frankfurter Spezialitäten und ein breitgefächertes Bühnenprogramm mit Live-Musik.